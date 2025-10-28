Свят

Лелята на Уилям и Хари е в болница след сериозно падане от кон

70-годишната лейди Сара, която е по-голямата сестра на принцеса Даяна, преживяла „наистина лошо падане“ през септември

28 октомври 2025, 16:36
Лелята на Уилям и Хари е в болница след сериозно падане от кон
Източник: Getty Images

Л елята на принц Хари и принц Уилям, лейди Сара Маккоркуодейл, се възстановява след тежко падане.

70-годишната лейди Сара, която е по-голямата сестра на принцеса Даяна, преживяла „наистина лошо падане“ през септември. Новината разкри брат ѝ, граф Чарлз Спенсър, който наскоро гостува в подкаста Rosebud на Джайлс Брандрет.

Говорейки за по-голямата си сестра, която някога излизаше с тогавашния принц Чарлз, той каза: „Сара, която е почти десетилетие по-голяма от мен, която винаги е била в беда, е доста енергична. Все още язди, а през последния месец падна много лошо и е в болница от дълго време.“

Въпреки падането, Чарлз се пошегува, че по-голямата му сестра е била „трудна“ за лекарите.

„Мисля, че тя беше доста трудна пациентка, защото въпросният лекар каза на зет ми: „Тя е доста особена, нали?“, което мисля, че е код за „Можете ли да я заведете у дома?“, пошегува се той, имайки предвид съпруга на лейди Сара, с когото са женени от 45 години, Нийл Маккоркуодейл.

Embed from Getty Images

  • Коя е сестрата на принцеса Даяна – лейди Сара?

Лейди Сара Маккоркуодейл е известна като по-голямата сестра на покойната принцеса Даяна и с кратката си връзка с тогавашния принц Чарлз. Тя е най-голямата от четирите деца на семейство Спенсър, следвана от лейди Джейн Фелоуз, покойната принцеса Даяна и граф Чарлз Спенсър. Макар лейди Сара да не прекарва много време под светлините на прожекторите в кралското семейство, през годините тя демонстрира подкрепата си към двамата си кралски племенници – принц Хари и принц Уилям, и присъства на сватбите и на двамата.

Преди принцеса Даяна да се запознае с тогавашния принц Чарлз, по-голямата ѝ сестра за кратко се срещаше с бъдещия ѝ съпруг. Сара и Чарлз се запознават на годишното парти по време на Royal Ascot през 1977 г., когато тя е на 22 години, а той – на 28.  Връзката им обаче се оказва краткотрайна.

Сара дори успява да съдейства за сватбата на по-малката си сестра, покойната принцеса Даяна, с Чарлз. Лейди Сара се омъжва за Нийл Едмънд Маккоркуодейл на 17 май 1980 г. – същата година, в която Чарлз започва да се среща с Даяна. Двамата имат три деца: Емили, Джордж и Сейла.

Източник: www.hellomagazine.com    
Лейди Сара Маккоркуодейл Принцеса Даяна Принц Хари Принц Уилям Падане Конна езда
Последвайте ни
Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Какъв тип личност е котката ми

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 19 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 21 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 19 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 22 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

България Преди 19 минути

Вратар на "Интер" уби пенсионер в количка

Вратар на "Интер" уби пенсионер в количка

Свят Преди 23 минути

Катастрофата е станала в близост до тренировъчния комплекс на "Интер"

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

Свят Преди 1 час

Алекс промени как се изследва животинският ум

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Любопитно Преди 1 час

Историята за екзорсизмите на Анелиз Мишел е основата на филма от 2005 г. „Екзорсизмът на Емили Роуз“, но истинската история е много по-ужасяваща

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Свят Преди 1 час

Доброволци от организацията „Кучетата на Чернобил“ откриха няколко животни със синя козина. Експерти подозират контакт с химикали, но не изключват и ефект от дългогодишното излагане на радиация

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

България Преди 1 час

До -5 градуса ще паднат температурите през следващия месец

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Свят Преди 1 час

Лавров формулира предложението в реч

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Феномените и Лечителите продължават напред в надпреварата

Москва

Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

Любопитно Преди 2 часа

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи

Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Учим за парите: как финансовата грамотност отключва иновации чрез детската банкова карта

Пари Преди 2 часа

Над 10 000 ученици вече знаят как да планират средствата си с програмата ни за финансова грамотност #YoungPower и ползват дигитален подарък за знания, споделя Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Любопитно Преди 2 часа

Давид и Сияна влизат в ролята на тийнейджъри

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Свят Преди 2 часа

"Имали сме гости, резервирали тази стая, и посред нощ се обаждат и казват: „Изкарайте ме оттук“

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любопитно Преди 2 часа

Българската тенис звезда, прославена с елегантния си стил на игра и непоколебима устойчивост, остана извън кортовете в продължение на няколко месеца, след като претърпя болезнена контузия в гръдния кош

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Свят Преди 2 часа

Семейството ѝ потвърди смъртта ѝ в изявление

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

Свят Преди 2 часа

Доклад на ООН обвинява Русия, че целенасочено атакува цивилни граждани в Източна Украйна с дронове и бомби

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

България Преди 3 часа

Той беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

„Нелепо момиче“ – какво се крие зад новата-стара модна мания

Edna.bg

Ретрограден Юпитер до 30 декември: Зодиите, които ще спечелят най-много късмет и пари

Edna.bg

Цветомир Найденов с обръщение към Веласкес

Gong.bg

Таиров и Иванов: Нуждаем се от опит, за да спасим Спартак Пл

Gong.bg

Минималната работна заплата догодина ще е 605 евро

Nova.bg

Д-р Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда, остават в ареста

Nova.bg