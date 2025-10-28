Лелята на Уилям и Хари е в болница след сериозно падане от кон

Л елята на принц Хари и принц Уилям, лейди Сара Маккоркуодейл, се възстановява след тежко падане.

70-годишната лейди Сара, която е по-голямата сестра на принцеса Даяна, преживяла „наистина лошо падане“ през септември. Новината разкри брат ѝ, граф Чарлз Спенсър, който наскоро гостува в подкаста Rosebud на Джайлс Брандрет.

Говорейки за по-голямата си сестра, която някога излизаше с тогавашния принц Чарлз, той каза: „Сара, която е почти десетилетие по-голяма от мен, която винаги е била в беда, е доста енергична. Все още язди, а през последния месец падна много лошо и е в болница от дълго време.“

Въпреки падането, Чарлз се пошегува, че по-голямата му сестра е била „трудна“ за лекарите.

„Мисля, че тя беше доста трудна пациентка, защото въпросният лекар каза на зет ми: „Тя е доста особена, нали?“, което мисля, че е код за „Можете ли да я заведете у дома?“, пошегува се той, имайки предвид съпруга на лейди Сара, с когото са женени от 45 години, Нийл Маккоркуодейл.

Коя е сестрата на принцеса Даяна – лейди Сара?

Лейди Сара Маккоркуодейл е известна като по-голямата сестра на покойната принцеса Даяна и с кратката си връзка с тогавашния принц Чарлз. Тя е най-голямата от четирите деца на семейство Спенсър, следвана от лейди Джейн Фелоуз, покойната принцеса Даяна и граф Чарлз Спенсър. Макар лейди Сара да не прекарва много време под светлините на прожекторите в кралското семейство, през годините тя демонстрира подкрепата си към двамата си кралски племенници – принц Хари и принц Уилям, и присъства на сватбите и на двамата.

Преди принцеса Даяна да се запознае с тогавашния принц Чарлз, по-голямата ѝ сестра за кратко се срещаше с бъдещия ѝ съпруг. Сара и Чарлз се запознават на годишното парти по време на Royal Ascot през 1977 г., когато тя е на 22 години, а той – на 28. Връзката им обаче се оказва краткотрайна.

Сара дори успява да съдейства за сватбата на по-малката си сестра, покойната принцеса Даяна, с Чарлз. Лейди Сара се омъжва за Нийл Едмънд Маккоркуодейл на 17 май 1980 г. – същата година, в която Чарлз започва да се среща с Даяна. Двамата имат три деца: Емили, Джордж и Сейла.