Вратар на "Интер" уби пенсионер в количка

Катастрофата е станала в близост до тренировъчния комплекс на "Интер"

28 октомври 2025, 16:53
Р езервният вратар на "Интер" Милано Джосеп Мартинес е участвал в пътен инцидент, при който е загинал 81-годишен мъж, съобщиха медиите в Италия.

Възрастният мъж е бил на шосето в електрическа инвалидна количка. Според информациите в местната преса той е получил проблем, който му е попречил да се отдръпне от пътя и е бил прегазен от автомобила на Мартинес.

Въпреки бързата намеса на медицински лица, пенсионерът е загинал.

Катастрофата е станала в близост до тренировъчния комплекс на "Интер" "Апиано Джентиле" малко след 9:30 часа тази сутрин. Мартинес се е отървал без физически травми от инцидента, но според очевидци е бил в шок след него. Той е опитал да окаже помощ на пострадалия, но без резултат.

Джосеп Мартинес, който има един мач за националния отбор на Испания, е част от тима на "Интер" от миналата година. В кариерата си юношата на Барселона е играл още за Лас Палмас, РБ Лайпциг и Дженоа.

Източник: БТА, Георги Крумов    
