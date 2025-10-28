България

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

28 октомври 2025, 16:57
Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация
Източник: БТА

В България се наблюдава все по-ясна тенденция за увеличаване на публичния сектор за сметка на частния, което може да доведе страната до най-зловещата икономическа ситуация -  стагфлация.

Това написа председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев в профила си във Facebook. 

„Точна позиция на Слави Ангелов! В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния – нищо, че по Конституция сме пазарна икономика, че сме в демографска криза, че целият свят въвежда изкуствен интелект и че Европа и особено младите капиталистически страни в Източна Европа сме притиснати в менгемето на технологичните и научни революции в САЩ и ефективността на индустриалното производство на Китай“, написа председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

По думите му „стремежът към раздуване на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП ще ни докара не до стагнация, а до най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация“.

Публикацията на Домусчиев е по повод анализ на журналиста Слави Ангелов, който излезе с критичен коментар за състоянието на държавната администрация и нейната ефективност. В своя пост Ангелов отбелязва, че за последните 15 години населението на България е намаляло с 1,5 милиона души, докато броят на чиновниците се е увеличил двойно – от 83 000 през 2010 г. до над 141 000 днес.

Журналистът подчертава, че бюджетът на МВР се е увеличил от 1 милиард през 2010 г. до 5 милиарда лева сега, но в същото време доверието към полицията е спаднало от 53% до под 40%. Той посочва и примери с други институции – съдебната система, парламента и различни държавни агенции – като акцентира върху нарастващите заплати и бонуси при намаляваща ефективност.

„Държавната администрация се е превърнала в тежест за бизнеса и за гражданите, вместо да облекчава живота им“, пише Слави Ангелов. Той допълва, че българските данъкоплатци издържат „почти 150 000 души на хранилка“, които „вместо да решават проблеми, ги задълбочават“.

Ангелов посочва още, че служителите в Министерския съвет получават средно по около 6500 лева месечно с бонусите, а държавата поддържа около 5000 служебни автомобила на стойност 50 милиона лева годишно.

В заключение журналистът отбелязва, че въпреки дълбокото обществено недоволство, гражданите рядко изразяват активна позиция:

„В съседна Гърция хората отдавна да са на улицата. А ние събираме капачки и послушно плащаме чуждата сметка.“

С коментара си Кирил Домусчиев се присъединява към позицията на Слави Ангелов, като предупреждава, че продължаващото нарастване на публичния сектор и натискът върху бизнеса могат да доведат до тежки икономически последици за страната.

Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Силно земетресение удари Турция
Силно земетресение удари Турция

Преди 18 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 21 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 19 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 22 часа

