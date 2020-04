Откриха 50 метров хищник на дъното на океана

У чени от института по океанология „Шмид” успяха с помощта на дълбоководен апарат да заснемат гигантска сифонофора, а видеото е публикувано в профила на института в Туитър.

Съществото е открито във водите край кораловия риф Нингалу в Индийския океан близо до западното крайбрежие на Австралия. Диаметърът на външния кръг на този организъм е около 15 метра, а дължината му достига 50 метра. Това вероятно е най-голямата сифонофора откривана някога.

Според американския биолог Ребека Хелм, живият организъм може да се е развивал в продължение на стотици години. Повечето, намирани екземпляри от този вид, са не по-дълги от метър.

Some of the clones specialize in catching prey. Their slender bodies hang with a single long tentacle dangling like a hook-studded fishing line. Like the frilled tentacles of another siphonophore pictured below... (pic: @SchmidtOcean https://t.co/UIJt6aLSNn ) pic.twitter.com/7nDOKFqSUZ

Сифонофората представлява организъм, съставен от множество други, които са специализирани подобно на клетки и органи. Обикновено част от тях са силно отровни и могат да са смъртоносни за хората.

Сифонофорите са хищници, хранещи се с други морски организми, като използват отровата, за да обезвреждат жертвите си.

Освен отровни части, сифонофората обикновено има и такива, които излъчват флуоресцентна светлина, за да привличат плячка.

Заедно с дълбоководните драконови риби, сифонофорите са единствените познати на хората същества, които могат да излъчват червена светлина.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S