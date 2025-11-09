Любопитно

Отбелязваме Международния ден за борба срещу фашизма и антисемитизма

Темата през 2025 г. е: "Говорете сега – борбата с фашизма не е радикална, тя е необходима!"

9 ноември 2025, 10:38
Отбелязваме Международния ден за борба срещу фашизма и антисемитизма
Д нес се отбелязва Международният ден за борба срещу фашизма и антисемитизма. Темата през 2025 г. е: "Говорете сега – борбата с фашизма не е радикална, тя е необходима!".

Международният ден за борба срещу фашизма и антисемитизма се отбелязва от 1992 г. по инициатива на европейската мрежа за борба с национализма, расизма, фашизма, антисемитизма и ксенофобията "Обединени за междукултурното взаимодействие" и съвпада с годишнината от "Кристалната нощ" (1938 г.) в Германия, когато е извършен един от най-големите погроми срещу евреите.

9 ноември: Кристалната нощ - прелюдия към Холокоста

В нощта на 9 срещу 10 ноември 1938 г. в Берлин и в други големи градове в Германия еврейски магазини са разграбени и унищожени, а десетки синагоги опожарени.

Блещукащите парчета стъкло по улиците от разбитите витрини на еврейските магазини дават името "Кристална нощ".

Погромът е осъществен по лична заповед на Адолф Хитлер при организационното участие на Паул Гьобелс и Хайнрих Химлер и е представен като стихиен израз на народния гняв.

Поводът е убийството на 7 ноември 1938 г. на съветник на германския посланик във Франция от 17-годишен младеж от еврейски произход.

Убити са 91 души, около 20 000 души са изпратени в концентрационни лагери. Разрушени са около 280 синагоги и 815 еврейски магазини. 

