От рекламен слоган, до вдъхновение за промяна

Н овата кампания, THE WALKERS на Johnnie Walker, представя героите на нашето съвремие, които не са само посланици на марката, но и двигатели на позитивни промени в обществото. Тя трансформира легендарния слоган KEEP WALKING в призив за всеобщ прогрес.

„Светът сега се нуждае от напредък повече от всякога и това е нещо, което можем да постигнем заедно“ е основното послание на марката.

Ейдриън Броуди притежава всички качества на един WALKER. Той винаги е бил готов да направи онова допълнително усилие, за да стане света по-добро място и да предизвика статуквото. Именно той е героят във видеото THE WALKERS, основен вдъхновител на този така нужен прогрес. Разпалвайки представата за това, което е възможно да постигнем, той ни показва, че във всеки от нас има един WALKER, който прегръща промяната и продължава напред.

Ейдриан Броуди вдъхновява зрителите да открият своята вътрешна мотивация и забравени таланти и да ги споделят със света. Кампанията е олицетворение на философията на Keep Walking:

„Ние не се задоволяваме с нещата такива, каквито са. Ние вървим напред.”

„С кампанията THE WALKERS и Ейдриън Броуди като посланик на марката, ние отново даваме глас на нашия ангажимент културата да бъде по-значима част от живота ни”, казва Fardin Ahmadyar, Бранд мениджър на категория уиски на Diageo за Източна Европа.

Източник: Johnnie Walker

„Бях толкова вдъхновен от кампанията, че предложих да направя ремикс на музиката от видеото. Правенето на бийтове е стара моя страст. Ние вървим напред, дори целият свят да спре“, споделя Ейдриън.

Ейдриън Броуди е американски актьор, носител на множество награди, продуцент и модна икона с унгарски семейни корени. Той получава световно признание след главната си роля в Пианистът (2002). Известен е и с огромната страст, която влага в работата си, и стремежа си към обществен напредък.

Броуди наскоро завърши участието си в снимките на продукцията SEE HOW THEY RUN, заедно с актьорите Saoirse Ronan and Sam Rockwell. Това, което следва е звездното му участие във филма на режисьора Уес Андерсън THE FRENCH DISPATCH, който получи своята световна премиера по време на фестивала в Кан през 2021 г. Предстои да го видим и в ролята на Пат Райли, легендарният баскетболен треньор в неозаглавения драматичен сериал на HBO и американския режисьор Adam McKay за отбора на Лос Анджелис Лейкърс през 80-те. Очакваме още и драмата BLONDE на режисьора Андрю Доминик, продуцирана от Netflix; телевизионната поредица CHAPELWAITE, базирана на роман на Стивън Кинг; третия сезон на сериала на HBO НАСЛЕДНИЦИ.