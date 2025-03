От Måneskin към солова звезда: Damiano David обяви дебютен албум

Д оказал себе си като артист със забележителен глас и сценично присъствие като част от Måneskin, Damiano David продължава музикалния си път самостоятелно, обявявайки дебютния си албум. „Funny Little Fears“ ще излезе на 16 май както дигитално, така и на CD, винил и касета.

Източник: Sony Music/Вирджиния Рекърдс

„Funny Little Fears“ се превръща в символ на една по-лична и уязвима част от Damiano – тази страна, която остава напълно неизследвана в кариерата му досега. Изпълнителят се впуска в дълбините на собствения си ум, изправяйки се лице в лице със страховете си. Проектът съдържа 14 трака, включително драматичния сингъл „Silverlines“, продуциран от самия Labrinth, световния хит „Born With A Broken Heart“ и най-новата песен „Next Summer“.

Damiano споделя: „Винаги съм се страхувал от височини, от мисълта, че всеки момент земята може да се разцепи под краката ми и всичко да изчезне за секунда. От тъмнината, от безкрайността, която не мога да видя или разбера, но която може да ме повлече надолу, ако не внимавам къде стъпвам. Страхувах се, че искам прекалено много, че преследвам нещо, без дори да знам дали го желая истински. И честно казано, понякога все още ме е страх. Но си написах наръчник. Озаглавих го „Funny Little Fears“. Надявам се да ви бъде полезен.“

По-късно тази година феновете ще могат да чуят песните от „Funny Little Fears“ на живо, по време на световното турне на Damiano с 34 дати в Европа, Австралия, Северна Америка, Южна Америка и Азия. Това лято той ще вземе участие и на няколко фестивала, сред които вече са обявени MEO Kalorama, Rock Werchter, Vieilles Charrues и Osheaga.

ТРАКЛИСТ:

1. Voices

2. Next Summer

3. Zombie Lady

4. The Bruise

5. Sick Of Myself

6. Angel

7. Tango

8. Born With A Broken Heart

9. Tangerine

10. Mars

11. The First Time

12. Perfect Life

13. Silverlines

14. Solitude (No One Understands Me)