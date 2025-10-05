История на Великденския остров – от заселването до колапса

М играции и заселвания, еволюцията на културата, войните между племената и окончателното унищожаване на цялото население определят хода на историята на Великденския остров.

Но как е бил заселен островът и от кого? Какво се е случило по пътя, което е довело до колапс на островната екосистема? И кои са били сложните проблеми, които са причинили упадъка на цивилизацията на островитяните, наречена Рапа Нуи?

На всички тези въпроси отговаря Historic Mysteries в своя статия.

Как е бил заселен Великденският остров?

Преди приблизително 750 000 години три вулкана се слели, за да образуват Великденския остров, наричан още Рапа Нуи. Той се намира на около 2700 километра от чилийското крайбрежие. Някъде между 300 и 700 г. сл. Хр. полинезийците се отправили към морето и предприели дългото пътешествие в големите си, здрави канута. Те използвали звездите като опитни навигатори и открили остров в югоизточния край на Полинезия. Там те открили красиво озеленен остров, покрит с дървета, който в крайна сметка нарекли Рапа Нуи. Пътешествениците взели със себе си черничеви дървета, пилета, плъхове, захарна тръстика и таро от родината си и започнали да обработват земята. Така започнала новата им цивилизация. Но тя не била предопределена да просъществува.

Откриването на острова от Якоб Рогевен

През 1722 г. Якоб Рогевен, холандски изследовател, се натъква на най-изолирания обитаем остров в света в Тихия океан. Той решава да го нарече Великденски остров, на името на деня, в който го открива. Рогевен описва островитяните като хора с разнообразни цветове на кожата, но не черни. Някои, но не всички, са имали ушни миди, които са се простирали до раменете. Обикновено са носили пластини в големите отвори за уши или са вдигали бримките обратно върху ушите. Капитан Джеймс Кук също посещава острова през 1774 г. и неговият художник от експедицията рисува изображения на островитяните с дълги уши. Те също така се украсяват с пернати украшения за глава и раковини.

Някога зелен рай

През 19-ти век посетител от Таити е известен с това, че е кръстил острова Рапа Нуи, защото формата му му напомняла за таитянския остров „Рапа“, но бил по-голям – „Нуи“. Първоначално островът е бил пищен рай, тъй като е бил изпълнен с големи палмови гори. На острова не е имало естествени реки или езера, но вулканичните кратери са съхранявали прясна вода от дъждовете.

Хората на острова, както и Рапа Нуи, поддържали кастова система и географски кланове, водени от великия вожд или „арики мао“. Той бил благороден водач, когото островитяните смятали за човек с божествен произход. Други, по-малко влиятелни арики, които управлявали определени области, били избирани измежду победителите в опасни състезания. Те управлявали една година, докато не бил избран следващият победител.

Дали „дългоушите“ хора са били от Перу?

Както бе отбелязано по-горе, на Рапа Нуи е имало две различни групи жители. Те са били Дългоушите и Късоушите. Тур Хейердал е предположил, че Дългоушите са древни перуанци, които са били първите обитатели на острова. Местната легенда разказва, че Късоушите са се разбунтували срещу Дългоушите и са унищожили повечето от тях. Всъщност някои от известните каменни статуи на острова с издълбани лица и дълги уши наподобяват статуи около езерото Титикака в Перу. Това добавя достоверност към теорията, че в някакъв момент на Великденския остров може да е имало перуанци. Освен това островитяните са имали сладки картофи, които произхождат от Южна Америка. Два въпроса обаче все още се обсъждат. Дали Късоушите са били полинезийци от далечна земя? И кои са пристигнали първи?

Статуите Моаи бдят над острова

В разцвета на своята цивилизация, народът на Рапа Нуи е наброявал около 12 000 души. Рибарски кораби са изхранвали хората, а островитяните са издигали големи статуи, наречени моаи, по крайбрежието. Моаите са може би най-емблематичната черта на Великденския остров днес. На острова са останали около 900. Те са високи до 9 метра. Много хора смятат моаите за „главите на Великденския остров“ , но всъщност те са глави и цели торсове. С течение на времето пръстта е погребала телата, докато не се е виждало нищо друго освен главите.

Първите европейци на острова наблюдавали островитяните да коленичат и да се покланят със събрани ръце в основата на моаите. По време на церемонии островитяните вмъквали корали за бялото на очите и обсидиан или червен базалт за ирисите. Всеки моаи тежал средно 80 тона. Все още не е ясно как точно островитяните са ги премествали на толкова големи разстояния. Експертите предполагат, че моаите са изображения на предци и божествени царе, които са почитали. Истинското предназначение на статуите обаче все още е предмет на дебат. Интересното е, че една от островните групи е съборила много от моаите . Дали това се е случило, когато Късите уши завладели Дългите уши?

Ронгоронго писменост

Интересното е, че хората от Рапа Нуи са имали независима система за писменост , която се е изразявала под формата на глифи. Това е бил вид писменост, известна като Ронгоронго . Експертите не са успели да открият нещо подобно никъде другаде по света. Освен това, само малцина от елита, като духовни водачи или крале, са знаели как да пишат и дешифрират криптичното му значение. За съжаление, тези водачи никога не са предавали информацията и по-голямата част от нея е изчезнала с времето. Това затруднява учените да извлекат подробности от историята на Великденския остров.

Драстичният недостиг на ресурси води до опустошение

Археолозите проявяват голям интерес към Великденския остров. Те са изследвали и са извършвали разкопки, а доказателствата сочат, че първоначалните заселници са започнали процеса на обезлесяване на острова, за да направят място за засаждане на култури. Освен това островитяните са използвали дървета, за да строят рибарски лодки, къщи, светилища и да транспортират моаите до брега от кариерите. Но в крайна сметка вече не е имало дървета за събиране. Това е сложило край на строителството на моаите и островитяните са били принудени да ограничат риболова до непосредствения бряг, тъй като лодките са се влошили, а земеделската почва ерозирала.

An excavated moai statue on the remote Easter Island in the Pacific Ocean. There are over 900 moai of various sizes and conditions on the island. They were carved from tuff (compressed volcanic ash) and probably erected between 1200 - 1600 AD.



Many have been abandoned next to… pic.twitter.com/tSMu8sFPui — Dr. M.F. Khan (@Dr_TheHistories) June 7, 2024

Войните между клановете оказват влияние върху културата

В допълнение към изчерпаната екосистема, историята на Великденския остров е пълна с конфликти. Поради сериозен недостиг на ресурси, различните кланове в крайна сметка започнали да се унищожават взаимно. Те взели земя от по-слабите кланове и съборили много моаи. По времето, когато Рогевин пристигнал през 1722 г., островът бил без дървета и повечето моаи лежали на земята. Културата Рапа Нуи била на ръба на изчезване. Това, което ранните изследователи открили след посещението на Рогевин, били популации от отделни групи, които били загубили всякакви знания за своята история и култура.

Представяне на европейците

Първият контакт на европейци с островитяните довел до схватка. Един от островитяните се опитал да отнеме оръжие от моряк и европейците открили огън. Това довело до смъртта на 12 островитяни. Въпреки че това запознанство било трудна задача, двете страни подобрили отношенията си и островитяните разменили банани и пилета за ленени платове.

The mystery has always been “What happened to the people of Easter Island?”⁰

For context, modern tsunamis provide analogs:



• 1946 Aleutian Islands Tsunami (April 1, M8.6 earthquake off Alaska): ~9 m (28 ft) at Easter Island; part of a Pacific-wide event killing 158 in Hawaii.… pic.twitter.com/5peFJTj7tt — Capt. Smiley (@SmileyCapt) September 25, 2025

В крайна сметка островът се превърнал в редовно пристанище за китоловци и други пътешественици. В началото Рапа Нуи бил приветливо пристанище с приятни хора и привлекателни жени. Островитяните обаче скоро се възмутили от тези посетители.

Експлоатацията води до унищожение и разруха

Моряците понякога стреляли и убивали жител, когото намирали за твърде агресивен или възбудим. Европейците скоро започнали да гледат на населението като на източник на работна ръка, а в случая с жените - на сексуално удовлетворение. Посетителите започнали да отвличат островитяните, за да попълнят екипажа, а европейците заразили жените с различни полово предавани болести. Това допълнително дестабилизирало цивилизацията на Великденския остров. Населението на островитяните достигнало пик точно преди пристигането на Рогевен. Но до средата на 18 век настъпил сериозен спад на населението, който продължил да намалява.

Последният удар е нанесен през 60-те години на 19-ти век, когато търговците на роби са започнали да ловуват и продават островитяните на доходоносните търговци на роби в Южна Америка. Населението е намаляло драстично. Едва когато в Перу се е появило обществено недоволство, правителството е сложило край на робството и е репатрирало островитяните обратно в Рапа Нуи. До 1877 г. са нанесени необратими щети. На острова са останали само около 100 жители. Репатрираните островитяни, които са успели да оцелеят след дългото пътуване обратно от Перу, са донесли още смъртни случаи на населението, като са разпространили едра шарка сред останалите местни жители. Населението бавно започва да се увеличава отново около 1900 г. и през 2012 г. е имало 5761 души, предимно от полинезийски произход.

Историята на Великденския остров е завинаги изчезнала

Рапа Нуи някога е бил зелен рай, който топло е посрещал полинезийските пътешественици след дългото им пътуване. Малко повече от хиляда години по-късно откриваме, че екосистемата се е сринала, ресурсите са намалели, а вътрешните (между клановете) борби и външната експлоатация са унищожили цивилизацията им. Освен това, историята на Великденския остров и много от неговите тайни са загинали в устната традиция на хората.

Въпреки че Великденският остров е преживял доста промени и предизвикателства, той все още стои благородно в соления Тихи океан, в крайна сметка непроницаем за всичко освен за вятъра и дъжда. И може би най-великите му дни тепърва предстоят.