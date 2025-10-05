Любопитно

История на Великденския остров – от заселването до колапса

Преди приблизително 750 000 години три вулкана се слели, за да образуват Великденския остров, наричан още Рапа Нуи

5 октомври 2025, 14:56
История на Великденския остров – от заселването до колапса
Източник: iStock

М играции и заселвания, еволюцията на културата, войните между племената и окончателното унищожаване на цялото население определят хода на историята на Великденския остров.

Но как е бил заселен островът и от кого? Какво се е случило по пътя, което е довело до колапс на островната екосистема? И кои са били сложните проблеми, които са причинили упадъка на цивилизацията на островитяните, наречена Рапа Нуи?

На всички тези въпроси отговаря Historic Mysteries в своя статия.

Как е бил заселен Великденският остров?

Преди приблизително 750 000 години три вулкана се слели, за да образуват Великденския остров, наричан още Рапа Нуи. Той се намира на около 2700 километра от чилийското крайбрежие. Някъде между 300 и 700 г. сл. Хр. полинезийците се отправили към морето и предприели дългото пътешествие в големите си, здрави канута. Те използвали звездите като опитни навигатори и открили остров в югоизточния край на Полинезия. Там те открили красиво озеленен остров, покрит с дървета, който в крайна сметка нарекли Рапа Нуи. Пътешествениците взели със себе си черничеви дървета, пилета, плъхове, захарна тръстика и таро от родината си и започнали да обработват земята. Така започнала новата им цивилизация. Но тя не била предопределена да просъществува.

7 от най-загадъчните мистерии в историята
7 снимки
еверест хималаи
ш
Александър Велики
крал Артур

Откриването на острова от Якоб Рогевен

През 1722 г. Якоб Рогевен, холандски изследовател, се натъква на най-изолирания обитаем остров в света в Тихия океан. Той решава да го нарече Великденски остров, на името на деня, в който го открива. Рогевен описва островитяните като хора с разнообразни цветове на кожата, но не черни. Някои, но не всички, са имали ушни миди, които са се простирали до раменете. Обикновено са носили пластини в големите отвори за уши или са вдигали бримките обратно върху ушите. Капитан Джеймс Кук също посещава острова през 1774 г. и неговият художник от експедицията рисува изображения на островитяните с дълги уши. Те също така се украсяват с пернати украшения за глава и раковини.

Някога зелен рай

През 19-ти век посетител от Таити е известен с това, че е кръстил острова Рапа Нуи, защото формата му му напомняла за таитянския остров „Рапа“, но бил по-голям – „Нуи“. Първоначално островът е бил пищен рай, тъй като е бил изпълнен с големи палмови гори. На острова не е имало естествени реки или езера, но вулканичните кратери са съхранявали прясна вода от дъждовете.

Хората на острова, както и Рапа Нуи, поддържали кастова система и географски кланове, водени от великия вожд или „арики мао“. Той бил благороден водач, когото островитяните смятали за човек с божествен произход. Други, по-малко влиятелни арики, които управлявали определени области, били избирани измежду победителите в опасни състезания. Те управлявали една година, докато не бил избран следващият победител.

13 океански мистерии, които нямат обяснение
13 снимки
океан
океан
океан
океан

Дали „дългоушите“ хора са били от Перу?

Както бе отбелязано по-горе, на Рапа Нуи е имало две различни групи жители. Те са били Дългоушите и Късоушите. Тур Хейердал е предположил, че Дългоушите са древни перуанци, които са били първите обитатели на острова. Местната легенда разказва, че Късоушите са се разбунтували срещу Дългоушите и са унищожили повечето от тях. Всъщност някои от известните каменни статуи на острова с издълбани лица и дълги уши наподобяват статуи около езерото Титикака в Перу. Това добавя достоверност към теорията, че в някакъв момент на Великденския остров може да е имало перуанци. Освен това островитяните са имали сладки картофи, които произхождат от Южна Америка. Два въпроса обаче все още се обсъждат. Дали Късоушите са били полинезийци от далечна земя? И кои са пристигнали първи?

Статуите Моаи бдят над острова

В разцвета на своята цивилизация, народът на Рапа Нуи е наброявал около 12 000 души. Рибарски кораби са изхранвали хората, а островитяните са издигали големи статуи, наречени моаи, по крайбрежието.  Моаите са може би най-емблематичната черта на Великденския остров днес.  На острова са останали около 900. Те са високи до 9 метра. Много хора смятат моаите за „главите на Великденския остров“ , но всъщност те са глави и цели торсове. С течение на времето пръстта е погребала телата, докато не се е виждало нищо друго освен главите.

Първите европейци на острова наблюдавали островитяните да коленичат и да се покланят със събрани ръце в основата на моаите. По време на церемонии островитяните вмъквали корали за бялото на очите и обсидиан или червен базалт за ирисите. Всеки моаи тежал средно 80 тона. Все още не е ясно как точно островитяните са ги премествали на толкова големи разстояния. Експертите предполагат, че моаите са изображения на предци и божествени царе, които са почитали. Истинското предназначение на статуите обаче все още е предмет на дебат. Интересното е, че една от островните групи е съборила много от моаите . Дали това се е случило, когато Късите уши завладели Дългите уши? 

11 древни мистерии, на които все още нямаме отговор
11 снимки
мистерии
мистерии
мистерии
мистерии

Ронгоронго писменост

Интересното е, че хората от Рапа Нуи са имали независима система за писменост , която се е изразявала под формата на глифи. Това е бил вид писменост, известна като  Ронгоронго . Експертите не са успели да открият нещо подобно никъде другаде по света. Освен това, само малцина от елита, като духовни водачи или крале, са знаели как да пишат и дешифрират криптичното му значение. За съжаление, тези водачи никога не са предавали информацията и по-голямата част от нея е изчезнала с времето. Това затруднява учените да извлекат подробности от историята на Великденския остров.

Драстичният недостиг на ресурси води до опустошение

Археолозите проявяват голям интерес към Великденския остров. Те са изследвали и са извършвали разкопки, а доказателствата сочат, че първоначалните заселници са започнали процеса на обезлесяване на острова, за да направят място за засаждане на култури. Освен това островитяните са използвали дървета, за да строят рибарски лодки, къщи, светилища и да транспортират моаите до брега от кариерите. Но в крайна сметка вече не е имало дървета за събиране. Това е сложило край на строителството на моаите и островитяните са били принудени да ограничат риболова до непосредствения бряг, тъй като лодките са се влошили, а земеделската почва ерозирала.

Войните между клановете оказват влияние върху културата

В допълнение към изчерпаната екосистема, историята на Великденския остров е пълна с конфликти. Поради сериозен недостиг на ресурси, различните кланове в крайна сметка започнали да се унищожават взаимно. Те взели земя от по-слабите кланове и съборили много моаи. По времето, когато Рогевин пристигнал през 1722 г., островът бил без дървета и повечето моаи лежали на земята. Културата Рапа Нуи била на ръба на изчезване. Това, което ранните изследователи открили след посещението на Рогевин, били популации от отделни групи, които били загубили всякакви знания за своята история и култура.

Представяне на европейците

Първият контакт на европейци с островитяните довел до схватка. Един от островитяните се опитал да отнеме оръжие от моряк и европейците открили огън. Това довело до смъртта на 12 островитяни. Въпреки че това запознанство било трудна задача, двете страни подобрили отношенията си и островитяните разменили банани и пилета за ленени платове.

В крайна сметка островът се превърнал в редовно пристанище за китоловци и други пътешественици. В началото Рапа Нуи бил приветливо пристанище с приятни хора и привлекателни жени. Островитяните обаче скоро се възмутили от тези посетители.

Експлоатацията води до унищожение и разруха

Моряците понякога стреляли и убивали жител, когото намирали за твърде агресивен или възбудим. Европейците скоро започнали да гледат на населението като на източник на работна ръка, а в случая с жените - на сексуално удовлетворение. Посетителите започнали да отвличат островитяните, за да попълнят екипажа, а европейците заразили жените с различни полово предавани болести. Това допълнително дестабилизирало цивилизацията на Великденския остров. Населението на островитяните достигнало пик точно преди пристигането на Рогевен. Но до средата на 18 век настъпил сериозен спад на населението, който продължил да намалява.

Последният удар е нанесен през 60-те години на 19-ти век, когато търговците на роби са започнали да ловуват и продават островитяните на доходоносните търговци на роби в Южна Америка. Населението е намаляло драстично. Едва когато в Перу се е появило обществено недоволство, правителството е сложило край на робството и е репатрирало островитяните обратно в Рапа Нуи. До 1877 г. са нанесени необратими щети. На острова са останали само около 100 жители. Репатрираните островитяни, които са успели да оцелеят след дългото пътуване обратно от Перу, са донесли още смъртни случаи на населението, като са разпространили едра шарка сред останалите местни жители. Населението бавно започва да се увеличава отново около 1900 г. и през 2012 г. е имало 5761 души, предимно от полинезийски произход.

Историята на Великденския остров е завинаги изчезнала

Рапа Нуи някога е бил зелен рай, който топло е посрещал полинезийските пътешественици след дългото им пътуване. Малко повече от хиляда години по-късно откриваме, че екосистемата се е сринала, ресурсите са намалели, а вътрешните (между клановете) борби и външната експлоатация са унищожили цивилизацията им. Освен това, историята на Великденския остров и много от неговите тайни са загинали в устната традиция на хората.

Въпреки че Великденският остров е преживял доста промени и предизвикателства, той все още стои благородно в соления Тихи океан, в крайна сметка непроницаем за всичко освен за вятъра и дъжда. И може би най-великите му дни тепърва предстоят.

Източник: Historic Mysteries    
Великденски остров Рапа Нуи статуи Моаи полинезийци обезлесяване колапс на цивилизацията Ронгоронго писменост европейски изследователи недостиг на ресурси история на острова
Последвайте ни

По темата

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 9 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 7 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 8 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 8 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свят Преди 18 минути

Най-тежки са последиците в планинския източен окръг Илам, където свлачища пометоха няколко села

<p>Няколко ислямски държави приветстваха мирния план на Тръмп за Газа, ето кои&nbsp;</p>

Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа

Свят Преди 26 минути

Министрите призоваха за незабавно започване на преговори за изработване на механизми за прилагането на плана на Тръмп

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

България Преди 1 час

Пострадал е и още един мъж

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

България Преди 2 часа

Коритата на реките Бяла и Хаджийска са изцяло почистени, каза кметът Николай Димитров

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

България Преди 3 часа

Все още не е ясно дали съдът ще го приеме

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

България Преди 3 часа

Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Свят Преди 3 часа

Инцидентът стана в понеделник по време на строителни дейности

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

Свят Преди 3 часа

В парламента влизат общо шест политически субекта

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

България Преди 4 часа

Пред Мариян Станков – Мон Дьо тя разказва без страх за най-трудните, но и най-смислени моменти от живота си

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

България Преди 4 часа

Съдийската организация излезе с позиция

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

България Преди 4 часа

Парите са изчезнали в периода от 20:00 часа на 3 октомври до 9:30 часа на 4 октомври

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

България Преди 5 часа

Николай Вълков настоя то да съдейства за бързото връщане на Васил Димитров в България

<p>Полша вдигна тревога заради масирана руска атака срещу Украйна</p>

Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Свят Преди 5 часа

Най-малко 10 дрона и бомби с насочване поразиха град Запорожие, един човек е загинал, осем са ранени

<p>Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник</p>

Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

България Преди 5 часа

Жители се притесняват, че ще се повтори бедствието от преди три години

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

България Преди 6 часа

Пожарникари спасиха семейство с три деца

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

Любопитно Преди 6 часа

Астрономите все още не знаят какво е предизвикало движението

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

18 трика за завладяващ и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Шаная Туейн: Да откриеш любовта с бившия на приятелка

Edna.bg

Звездите на Байерн отпразнуваха рекордната си серия на Октоберфест

Gong.bg

Играч на Барселона отказал оферти от Ливърпул, Челси и Тотнъм през лятото

Gong.bg

Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (СНИМКИ)

Nova.bg

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, един човек е загинал (ВИДЕО)

Nova.bg