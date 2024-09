Остават 10 дни до крайния срок за кандидатстване за стипендията NOVA EMBA Scholarship

О стават 10 дни до крайния срок за кандидатстване за стипендията NOVA ЕМВА Scholarship. Тя покрива 100% от таксата за обучение в Executive MBA програмата на университета и ще бъде определена след специален конкурс за бъдещи или настоящи социални предприемачи. Всички желаещи да се включат в подбора за стипендията в магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ могат да кандидатстват до 15 септември 2024 г.

Бъдещите студенти трябва да подготвят бизнес план в обем от 5 000 до 6 000 думи, който представя тяхна предприемаческа инициатива със социална насоченост. Проектът трябва да описва доизграждане на вече съществуващ или начало на нов бизнес, който решава социален проблем. За да отговори на всички изисквания, той трябва да съдържа елементи като социална или екологична мисия, иновация, устойчивост, ангажираност на заинтересованите страни, измерване на социалното въздействие, финансово и оперативно управление, осъществимост и партньорства за сътрудничество. Кандидатите ще трябва да предоставят бизнес плана в нужната степен на детайлност, а в допълнение да приложат и свое професионално резюме, както и документ за владеене на английски език. Участниците в конкурса ще бъдат оценявани от жури, включващо преподаватели от АУБ и представители на NOVA.

NOVA и Американският университет в България продължават съвместната си инициатива за предоставяне на пълна стипендия за социални предприемачи за втора поредна година. Първият конкурс беше спечелен от Боян Недялков за неговия проект за безплатен скрийнинг, който да открива навреме тежки заболявания.

“Изключително съм доволен от първата си година в EMBA програмата заради колегите, с които се запознах. Хората наистина са уникални, преподавателите дават всичко от себе си, което се усеща и от студентите. Нещата, които се преподават в програмата всъщност са практика, която аз успявам да въведа и на работното си място. Впечатляващо е, колко е полезна за работния процес и за мечтите на хората“, коментира Боян Недялков в „Здравей, България“.

В процеса на конкурса журито ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза кандидати ще трябва да представят своите проекти на живо пред членовете на журито на 5 октомври.

Проектите трябва да бъдат качени на: www.aubg.edu/NOVA-emba-scholarship

Въпроси могат да бъдат изпращани на EMBAscholarships@aubg.edu

За Американския университет в България (АУБ)

Вече над 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади таланти, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 14 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Корнел, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са над 5000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Възпитаниците на висшето училище заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times и др.

За Нова Броудкастинг Груп

Нова Броудкастинг Груп e една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България, част от United Media, член на водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа United Group. Развива се изключително динамично и предлага голямо разнообразие от телевизионни канали, радио станции, уебсайтове, дигитални платформи и печатни медии. NOVA е водещият политематичен канал у нас, отличаващ се с иновативните си програми и с въвеждането на много международни телевизионни формати у нас. Подкрепата на българските филми и сериали се превърна в запазена марка на компанията, а авторските уеб продукции и видео проекти допълват богатото портфолио на групата. NOVA предлага висококачествени актуални предавания, а новинарските й емисии са сред водещите източници на информация, според годишните доклади на Института за изследване на журналистиката на Ройтерс. Зад посланието “Довери се на опита” стоят утвърдени журналисти с мисията да информират обективно. Медията има споразумения за сътрудничество с Американската агенция за глобални медии, CNN и DW.

Спортните канали и платформи на Нова Броудкастинг Груп предлагат достъп на зрителите и онлайн потребителите до едни от най-атрактивните първенства. Първият премиум платен спортен пакет на пазара DIEMA EXTRA осигурява богато спортно съдържание в общо 4 канала, а абонаментната стрийминг платформа PLAY DIEMA XTRA гарантира неограничен достъп до каналите на живо и в HD качество.