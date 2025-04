„Огнено кълбо“ озари нощното небе над Мексико (ВИДЕО)

Я рък обект, който първоначално изглеждаше като метеорит, озари небето над столицата на Мексико около 3 часа след полунощ на 17 април, съобщи АП.

Огненото кълбо прелетя с доста бърза скорост над латиноамериканската страна и се разтвори в изблик на светлина над столицата Мексико, предизвиквайки страхопочитание у мнозина. Видеозаписите на необичайното явление бързо се превърнаха в гориво за мемове, разпространявани в социалните мрежи.

Fireball Lights Up Night Sky Over Mexico 🇲🇽



What appeared to be a meteorite - or bolide (exceptionally bright meteor far away) - lit up the Mexican capital's skyline on Wednesday. The fireball appeared to dissolve in a burst of light, sparking a few 👽 conspiracies online. pic.twitter.com/PmlL9aN8oG