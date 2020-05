Очакване! Ще излети ли "Дракон" с двама астронавти тази вечер

В ъпреки прогнозите за бури, двамата астронавти на НАСА се отправиха към стартовата площадка за следващ опит за историческо извеждане в орбита на пилотирания кораб на компанията на Илон Мъск Спейс Екс (SpaceX), съобщи Асошиейтед прес.

Прогнозите за приемливи метеорологични условия са 50 на 50% за момента на изстрелването, насрочено в 22:22 часа българско време на пилотирания кораб "Дракон" и ракетата-носител "Фалкон-9", която трябва да изведе кораба в орбита. Това ще бъде първото извеждане на астронавти в орбита от частна компания. Освен това НАСА за първи път от почти десетилетие изстрелва пилотиран кораб от американска земя.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug are buckled into Crew Dragon and are testing to make sure their communication channels are working inside the spacecraft. #LaunchAmerica pic.twitter.com/opqKFGvH7J