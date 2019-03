#MEDIOAMBIENTE Un desafío viral está haciendo que las personas limpien lugares que se habían convertido en basureros Las playas, los parques, los senderos naturales y otros espacios al aire libre cada vez están más limpios gracias a un nuevo desafío viral: #trashtag. ¿De qué trata este desafío? Consiste en tomar fotos de un área llena de basura antes y después de limpiarlo. Todo comenzó gracias a Byron Román, que compartió su experiencia a través de su cuenta de Facebook. “Aquí hay un nuevo reto para todos los adolescentes aburridos. Tome una foto de un área que necesite limpieza o mantenimiento, luego tome una foto después de haber hecho algo al respecto y publíquela”, escribió Byron junto con las fotos. La publicación original de Facebook, que ya no está disponible, se compartió más de 314.000 veces. El hashtag y el concepto de #trashtag se remontan a un concurso de 2015 llamado “The Trashtag Project” patrocinado por UCO (o Utility, Comfort, and Originality, una compañía de equipos para actividades al aire libre) donde las personas pueden publicar fotos de ellos mismos limpiando la basura para tener la oportunidad de ganar gratis equipo al aire libre Intriper

