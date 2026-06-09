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Ново убийство на крачка от развръзката в “Дъждът оставя следи”

Шокиращи разкрития покачват напрежението в сряда и четвъртък от 21:00 ч. по NOVA

9 юни 2026, 14:51
Ново убийство на крачка от развръзката в “Дъждът оставя следи”
Източник: NOVA

М истериозни връзки с миналото и шокиращи разкрития в търсене на истината ще покачат напрежението в новите епизоди на „Дъждът оставя следи“ в сряда и четвъртък от 21:00 ч. по NOVA. Ново убийство ще хвърли сянка върху един от героите и ще насочи разследването в различна посока. 

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Източник: NOVA

На крачка от развръзката още една жертва ще покаже на разследващите полицаи, че мащабът на престъплението от миналото е много по-голям от представите им. Макар и отстранена от официалното разследване инспектор Ангелина Обретенова (Христина Джурова) заедно с Борислав Андреев-Фишера (Герасим Георгиев - Геро) ще продължат да вървят по следите на престъплението. Тяхната роля в търсенето на истината ще се окаже ключова. 

Двамата полицаи ще съсредоточат усилията си в това да разберат от кого са писани писмата, адресирани до отец Климент (Румен Гаванозов) и сина на Юлиян Бонев. Отговорът ще ги отведе единствено до нови загадки. 

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Източник: NOVA

Четворният печат, който са използвали монасите в миналото, ще се окаже ключова улика в изясняването на всички обстоятелства около криминалния пъзел в Рилския манастир. Ще успеят ли Обретенова и Фишера да  разгадаят какво послание носи той и коя е новата жертва на нерешената мистерия?

Не пропускайте да видите в последните два епизода от криминалната поредица “Дъждът оставя следи” – сряда и четвъртък от 21:00 ч. по NOVA. 

Следете всичко около „Дъждът оставя следи“ на официалната Facebook страница, в Instagram профила и на сайта на поредицата.

Източник: NOVA    
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