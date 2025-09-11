Ново начало: Четири зодии ще намерят покой и свобода от миналото

Н овото начало в живота често идва неочаквано – като свеж полъх след дълга буря. То носи със себе си надежда, смелост и вяра, че най-доброто тепърва предстои. Понякога е свързано със смяна на работа, дом или среда, а друг път – със смяна на мисленето и отношението ни към света.

Всяко ново начало изисква решителност да оставим миналото зад гърба си и да простим на себе си за старите грешки.

То ни дава шанс да започнем от чист лист и да изградим история, в която ние държим перото.

Макар да е съпроводено със страх и несигурност, новото начало винаги носи възможност за растеж и промяна. То е покана да открием нови хоризонти, да се осмелим да мечтаем и да вървим по пътя към една по-пълноценна и смислена версия на себе си.

Астрологът Никол Ставярски заяви, че

най-накрая започва нов период в живота на четири зодиакални знака.

Той няма да донесе проблеми или кавги, а само шанс да си отдъхнат и да се освободят от миналото, пише сайтът rbc.ua.

