Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември

Сутрините стават по-хладни и свежи, а въздухът носи онова леко, позлатено усещане за ново начало

3 септември 2025, 12:42
Източник: iStock/GettyImages

По някакъв носталгичен начин, още едно лято започва бавно да отшумява, носейки на хоризонта нов месец септември. Септември е онзи магичен месец, когато лятото все още държи своята топлина, но първите есенни нюанси вече започват да се прокрадват в пейзажа.

Лятната градина сякаш се размечтава за последни слънчеви лъчи, докато есента нежно загатва своя идващ спектакъл от цветове и промени. Този преход е като мек мост между две сезони, изпълнен с тиха магия и очакване.

Септември е тук: Кои зодии ще греят най-ярко с първите есенни лъчи?
6 снимки
овен зодия знак
зодия Овен
везни зодия
везни зодия

Готови или не, този лятно-есенен месец е изпълнен с трансформативни житейски обрати, предопределени промени и предопределени призвания, пише parade.com.

Сезонът на затъмненията е в пълна сила, влияейки на всеки по уникален начин.

Според експерта астролог Макейла Макрей обаче, три зодиакални знака ще имат най-щастливия септември 2025 г., намирайки най-много растеж, смисъл и надежда през този месец. Вижте кои са те и дали вие сте сред тях в галерията ни.

Източник: parade.com    
зодия зодиак септември късмет
