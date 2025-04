Нови правила в конкурсите за красота: Забрана на перуки в Кот д’Ивоар

Д ълги, развяващи се перуки и шити екстеншъни от години доминират модните подиуми на популярните конкурси за красота в Кот д’Ивоар, предаде ВВС.

Участничките в тази западноафриканска държава често инвестират значителни суми във външния си вид — от облекло до прическа — като съвсем малко от тях избират да се представят с естествена визия.

През повече от шест десетилетия има само две ярки изключения, последното от които е Марлен-Кани Куаси, която спечели титлата Мис Кот д’Ивоар през 2022 г., блестейки с късата си естествена коса.

Короната ѝ се превърна в единственото украшение, което носеше.

Победата ѝ беше необичайна не само за Кот д’Ивоар, но и в глобален мащаб, където западните стандарти за красота често се считат за еталон както от участничките, така и от журито.

No wigs please - the new rules shaking up beauty pageants https://t.co/pmo1hJXagp

Промяната обаче започва бавно да се налага — през декември миналата година Анжелик Ангарни-Филопон от френския карибски остров Мартиника попадна в светлината на прожекторите, след като бе коронясана за Мис Франция. Причините бяха не само възрастта ѝ — 34 години — но и това, че носеше къса афро прическа.

Тази година организаторите на конкурса в Кот д’Ивоар решиха да променят правилата още от самото начало.

Перуки и шити екстеншъни са забранени още от предварителния кръг, който се провежда в 13 града в страната, както и в два чуждестранни града за участничките от диаспората.

„Искаме кандидатките да бъдат естествени — независимо дали са с плитки или изправена коса, тя трябва да е тяхна. Красотата трябва да бъде автентична“, каза Виктор Япоби, президент на организационния комитет на Мис Кот д’Ивоар, пред BBC.

Кот д’Ивоар е единствената африканска държава, която въвежда подобна забрана за национален конкурс.

The Miss Côte d'Ivoire Beauty Pageant has officially banned wigs and weaves. Participants are now required to embrace their own natural hair. pic.twitter.com/yOQsERiGa6