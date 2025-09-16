Любопитно

Ястието тежи впечатляващите 8780 кг

16 септември 2025, 15:05
Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон
Източник: iStock

Н игерийската готвачка Хилда Бачи счупи световния рекорд за приготвяне на най-голямата тенджера с джолоф ориз  миналата седмица.

Гинес световни рекорди (GWR) потвърдиха постижението в социалните мрежи, като съобщиха, че ястието на  Бачи, популярно в Западна Африка, тежи впечатляващите 8780 кг, предаде ВВС

След девет часа готвене усилията почти бяха провалени, когато огромната тенджера, използвана за приготвянето на ястието, се счупи, докато беше вдигана с кран за претегляне – за щастие, нито едно зрънце не се разсипа.

Бачи отпразнува триумфа си, като благодари на екипа си и поддръжниците: „Този момент не е само мой... той принадлежи на всички нас.“

Въпреки че огромната тенджера се огъна два пъти по време на претеглянето, член на екипа на Бачи каза пред BBC миналата седмица, че събират доказателства от различни камери, за да ги изпратят на GWR, за да бъде рекордът официално признат.

Бачи отдаде почит на „неуморния екип“, който направи постижението възможно, и сподели видео в социалните мрежи с реакцията си на новината.

„Създадохме история заедно, за Нигерия, за Африка и за всички, които вярват в силата хра нанаата д ни сближава – тази победа е и ваша“, написа тя.

Рецептата на Бачи за рекордното ястие джолоф включваше 4000 кг ориз, 500 кутии доматено пюре, 600 кг лук и 168 кг козе месо – всичко това беше изсипано в специално изработена тенджера с капацитет 23 000 литра.

Миналата седмица хиляди хора се събраха, за да наблюдават последния опит на Бачи за световен рекорд – през 2023 г. тя държеше титлата за най-дълъг готварски маратон, продължил почти четири дни.

Подкрепата им беше добре възнаградена, тъй като огромното ястие по-късно беше разделено на индивидуални порции и раздадено на голямата тълпа и на случайни минувачи.

Готвачката преди това каза пред BBC Pidgin, че ѝ е отнело една година да планира как ще се справи с това огромно предизвикателство.

„Ние [нигерийците] сме гигантът на Африка, а джолоф е храна, с която всички свързват африканците“, каза тя. „Би имало смисъл, ако имахме най-голямата тенджера с джолоф ориз, това би било хубаво за страната.“

Тя беше подпомогната от 10 други готвачи в червени униформи, които разбъркваха храната с дълги дървени лъжици.

Изработката на гигантския стоманен съд за ястието отне на екип от 300 души два месеца, но един от краката му се счупи в решаващия момент.

Джолоф оризът е основна храна в няколко страни от Западна Африка, като представлява ориз, задушен в доматен сос и подправки, често комбиниран с месо или морски дарове.

Бачи спечели състезание за своята версия на джолоф ориз през 2021 г., а след това стана национална сензация през 2023 г., когато постави световния рекорд за готварски маратон – изтощителните 93 часа и 11 минути.

Впоследствие обаче беше надмината от ирландския готвач Алън Фишър. Текущият рекордьор е Евът Куойбия от Австралия с 140 часа и 11 минути, според GWR.

Източник: BBC    
Хилда Бачи Световен рекорд Джолоф ориз Нигерия Гинес световни рекорди Западна Африка Готварски маратон
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
