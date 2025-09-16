Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Н игерийската готвачка Хилда Бачи счупи световния рекорд за приготвяне на най-голямата тенджера с джолоф ориз миналата седмица.

Гинес световни рекорди (GWR) потвърдиха постижението в социалните мрежи, като съобщиха, че ястието на Бачи, популярно в Западна Африка, тежи впечатляващите 8780 кг, предаде ВВС.

След девет часа готвене усилията почти бяха провалени, когато огромната тенджера, използвана за приготвянето на ястието, се счупи, докато беше вдигана с кран за претегляне – за щастие, нито едно зрънце не се разсипа.

Бачи отпразнува триумфа си, като благодари на екипа си и поддръжниците: „Този момент не е само мой... той принадлежи на всички нас.“

New record: Largest serving of Nigerian style jollof rice - 8,780 kg (19,356 lb 9 oz) achieved by Hilda Baci and Gino in Victoria Island, Lagos, Nigeria 🇳🇬 pic.twitter.com/ErJLEJR5Qr — Guinness World Records (@GWR) September 15, 2025

Въпреки че огромната тенджера се огъна два пъти по време на претеглянето, член на екипа на Бачи каза пред BBC миналата седмица, че събират доказателства от различни камери, за да ги изпратят на GWR, за да бъде рекордът официално признат.

Бачи отдаде почит на „неуморния екип“, който направи постижението възможно, и сподели видео в социалните мрежи с реакцията си на новината.

„Създадохме история заедно, за Нигерия, за Африка и за всички, които вярват в силата хра нанаата д ни сближава – тази победа е и ваша“, написа тя.

Рецептата на Бачи за рекордното ястие джолоф включваше 4000 кг ориз, 500 кутии доматено пюре, 600 кг лук и 168 кг козе месо – всичко това беше изсипано в специално изработена тенджера с капацитет 23 000 литра.

Миналата седмица хиляди хора се събраха, за да наблюдават последния опит на Бачи за световен рекорд – през 2023 г. тя държеше титлата за най-дълъг готварски маратон, продължил почти четири дни.

Let me again congratulate Hilda Baci on her extraordinary Guinness World Record for preparing the Largest Serving of Nigerian-style Jollof Rice, reaching 8,780 kilograms.



This is a powerful symbol of what our people can achieve when passion, hard work and opportunity are united.… pic.twitter.com/yM3Aba58BG — Peter Obi (@PeterObi) September 15, 2025

Подкрепата им беше добре възнаградена, тъй като огромното ястие по-късно беше разделено на индивидуални порции и раздадено на голямата тълпа и на случайни минувачи.

Готвачката преди това каза пред BBC Pidgin, че ѝ е отнело една година да планира как ще се справи с това огромно предизвикателство.

„Ние [нигерийците] сме гигантът на Африка, а джолоф е храна, с която всички свързват африканците“, каза тя. „Би имало смисъл, ако имахме най-голямата тенджера с джолоф ориз, това би било хубаво за страната.“

Тя беше подпомогната от 10 други готвачи в червени униформи, които разбъркваха храната с дълги дървени лъжици.

What's cookin'?

Best of luck to @hildabacicooks who's attempting a new record for the largest serving of Nigerian style jollof rice today 🍲pic.twitter.com/mwR8VP0gy6 — Guinness World Records (@GWR) September 12, 2025

Изработката на гигантския стоманен съд за ястието отне на екип от 300 души два месеца, но един от краката му се счупи в решаващия момент.

Джолоф оризът е основна храна в няколко страни от Западна Африка, като представлява ориз, задушен в доматен сос и подправки, често комбиниран с месо или морски дарове.

Nigerian chef breaks world record for largest jollof rice dish https://t.co/1u0oPy0r0m — BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2025

Бачи спечели състезание за своята версия на джолоф ориз през 2021 г., а след това стана национална сензация през 2023 г., когато постави световния рекорд за готварски маратон – изтощителните 93 часа и 11 минути.

Впоследствие обаче беше надмината от ирландския готвач Алън Фишър. Текущият рекордьор е Евът Куойбия от Австралия с 140 часа и 11 минути, според GWR.