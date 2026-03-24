Николаос Цитиридис излиза на улицата и започва да раздава пари в най-новото шоу на NOVA – Smart Face

З а първи път в България стартира световният телевизионен формат Smart Face, който превръща улицата в сцена, а случайните минувачи – в играчи за реални парични награди. Като лидер във въвеждането на най-атрактивното съдържание на глобалния медиен пазар, NOVA ще представи на българските зрители забавното и динамично шоу тази пролет. Водещ на Smart Face е комедиантът Николаос Цитиридис, който ще излезе извън студиото и ще се срещне лице в лице с хората в цялата страна.

Шоуто залага на провокативна концепция: участниците няма да отговарят на въпросите на водещия сами, а ще трябва да избират друг случаен минувач, който според тях знае верния отговор или може да изпълни конкретно предизвикателство. Правилният избор ще им носи парична награда, а грешният – отпадане от играта.

Всеки епизод на Smart Face ще предлага и още един любопитен обрат - в играта ще се включва популярна личност, която ще се изправя срещу най-добре представилия се човек от улицата. Ако известният участник победи, спечелената сума ще бъде дарена за благотворителна кауза. Ако обаче случайният участник надделее, ще си тръгне с паричната награда.

Със своя автентичен стил, неподправено чувство за хумор и бързи реакции, Николаос Цитиридис ще поставя участниците пред неочаквани дилеми и забавни ситуации. Водещият е готов да посрещне всички ентусиасти по улиците на цялата страна в София, Стара Загора, Пловдив, Варна и Бургас. Датите ще бъдат обявени предварително в официалните профили в социалните мрежи на Smart Face.

Форматът Smart Face се разпространява в над 30 държави, сред които Германия, САЩ, Португалия, Бразилия, Русия, Хърватска, Индонезия, и Колумбия. Предаването се радва на успех по целия свят, особено в испаноговорящите региони. Изпълнителен продуцент на българската версия на шоуто е Global Group.