Нечовешки чудовища от дълбините: Плувците от езерото Байкал

И сториите за извънземните от Розуел, Мотман или наблюденията на дявола от Джърси са само част от многото странни събития, които са се случвали в Съединените щати. САЩ не са единствената страна със свой дял от странни криптиди и съобщения за извънземни. Русия, родината на Чучуня (Йети), странни светлини в небето и катастрофирали НЛО, е една от страните, които не се свързват често с подобен род съобщения, пише Historic Mysteries.

Една от частите на Русия, в която от векове се наблюдават НЛО или извънземни, е Сибир. Сибирското езеро Байкал е пълно с редки видове животни, растения и потенциално подводни извънземни.

Плуващите създания от езерото Байкал някога са ужасявали водолазите от руския флот и заради тяхната сила трима водолази са починали. Какво е толкова уникално в езерото Байкал и дали то е дом на неземните байкалски плувци?

Езерото Байкал

Езерото Байкал е най-голямото сладководно езеро в света, разположено в Сибир, Русия. Езерото Байкал е разположено между Иркутска област и Република Бурятия в Южен Сибир.

Наред с това, че е най-голямото сладководно езеро в света, то е и най-дълбокото и най-старото езеро. Максималната дълбочина на езерото Байкал е 898 сажена (1642 метра, 5387 фута), а възрастта на езерото е 25-30 милиона години.

Езерото Байкал често е наричано „Галапагос на Русия“ и за това има основателна причина. Хиляди видове животни и растения се срещат само в езерото Байкал или в околностите му.

Едно от най-обичаните животни в езерото Байкал е байкалският тюлен, известен в Русия като тюлен „нерпа“. Тюленът „нерпа“ е вид тюлен без уши, който се среща само в Байкал. Те са най-малкият вид тюлени и единствените изключително сладководни тюлени в света.

First ice floes are forming on lake Baikal, with tiny Baikal seals - endemic to the lake - using them to sunbathe. One theory suggests Baikal seals derived from a ringed-seal-like ancestor in the Arctic Ocean & isolated in Baikal 40 mln years ago. Video by Zapovedoye Podlemorye pic.twitter.com/lPGf4NaRwt