"Неапол е мъртъв": Как свръхтуризмът влияе на местните

„Неапол се използва като пощенска картичка за Италия, докато печалбите текат на север или в чужбина“

11 септември 2025, 06:45
"Неапол е мъртъв": Как свръхтуризмът влияе на местните
Източник: iStock/Getty Images

Via dei Tribunali е една от най-натоварените улици на Неапол, пълна с ресторанти и магазини. По една от страничните му алеи стои бронзова статуя на Пулчинела – хитрецът, който отдавна символизира града. В разгара на сезона опашката за разтриване на носа му може да се простира на половин километър, докато туристите следват древен неаполитански ритуал за късмет, предаде Politico

Но местните знаят, че традицията е фалшива.

Статуята е издигната едва през 2010-те години и до голяма степен е игнорирана от неаполитанците. Едва през последните години инфлуенсъри я откриват, измислят фолклорна предистория и изведнъж никой турист не чувства, че пътуването му до Неапол е пълно без нея. Резултатът е парадоксална „местна“ традиция без местни жители – и добър пример за това какво прави свръхтуризмът с италианските градове.

„Историческият център на Неапол е мъртъв“, казва социологът и активист Франческо Каликия, който живее и работи в работническия квартал Санита. „Тези улици вече не са квартали. Не са останали неаполитанци, не е останал истински живот. Те се превърнаха в детски площадки и открити търговски центрове.“

Отпивайки кафе на Via Foria, точно извън туристическата мрежа, той забелязва мъж без риза да минава покрай него и да влачи куфар по средата на улицата. „Проблемът“, казва Каликия, „е, че този вид туризъм не се управлява или контролира.“

Много градове в Италия се борят със същия натиск, но Неапол  предлага особено ярък пример. Активисти, работници, експерти и местни политици твърдят, че свръхтуризмът разрушава града. Въпреки че често се рекламира като източник на пари и работни места, те смятат, че предимно облагодетелства богатите.

Недостиг на жилища

Един от основните начини, по които туризмът променя Неапол, е чрез въздействието върху жилищата.

„Краткосрочните наеми нараснаха експоненциално в Неапол, както и в други италиански градове“, казва Киара Капрети, общински съветник и член на асоциация, защитаваща правото на жилище, докато търси свободна маса на претъпкания площад Сан Доменико.

В някои райони на средната класа има един хостел със закуска на всеки три дома. „Ако това се случваше в по-богатите квартали, местните жители можеха да поемат по-високи наеми и нарастващи разходи“, казва Иван Авела, завършил местно градско планиране. „Но в по-бедните райони въздействието е много по-сурово. Районът остава беден, но сега е и туристически.“

Резултатът е, че жителите се изселват. „Има забележимо увеличение на изгонванията“, казва Капрети.

Джузепе Джилио, хуманитарен работник, който също работи като екскурзовод в Неапол, е един от многото, изтласкани от бума на краткосрочни наеми. През 2023 г. хазяинът му съобщава, че превръща апартамента в бизнес проект с държавна подкрепа за стимулиране на инвестиции в Южна Италия. За наемодателя изглежда по-лесно и по-изгодно да изгони Джилио и да пуска апартамента за краткосрочен наем.

Преди да изтече срокът на предизвестието, Джилио се събужда и намира работници, които вече разглобяват газовите тръби в съседната стая.

„Загубих всичко и в крайна сметка живеех с приятели, докато успях да се преместя на друго място. За известно време бях буквално на улицата“, разказва той. „Но най-шокиращо беше колко бързо цялата сграда се трансформира.“

„Тази сграда все още е дом на семейства, които са живели там от поколения, но много от тях нямат финансовите или културни инструменти да се справят със ситуацията. Четири етажа, два апартамента на етаж – всички апартаменти от моята страна са превърнати в стаи за краткосрочни наеми, пансиони или студентски жилища. Така постепенно дългосрочните жители са изтласкани, за да направят място за туристи и временни наематели.“

„Веднъж чух за възрастна жена, която живееше в центъра на града и не можеше да се прибере у дома, защото улиците бяха твърде претъпкани“, разказва Гая Портолано, която работи в туристическа информационна служба. „Туристът дочул оплакването ѝ и каза, че тя живее на грешното място.“

Натискът върху жилищата в Неапол е толкова силен, че дискусиите за градско планиране се фокусират върху инвестиции в източната част на града, пълна с пренебрегвани и изоставени райони. Идеята е да се възстанови обитаемостта в историческия център чрез строителство в източната зона, предполагаемо чрез преместване на местните жители, за да се освободи място за туристите.

Поддръжниците на туристическия бум твърдят, че платформи като Airbnb могат да бъдат полезни за малките наемодатели. Въпреки това през 2023 г. Авела отбелязва, че почти две трети от хостовете притежават повече от един имот, а първите пет хоста контролират около 500 обяви. Това означава, че най-големите наемодатели са компании, а не частни лица. Дори когато са физически лица, те често са от по-богати градове като Рим или Милано.

„Няма преразпределение на парите на местно ниво“, казва Каликия. „Неапол се използва като пощенска картичка за Италия, докато печалбите текат на север или в чужбина.“

Ярък пример е сграда на централния площад Рионе Санита. Кафе компания от Торино нарисува стенопис върху фасадата, смесвайки неаполитански жаргон със стил на улично изкуство и добавя QR код, свързващ към уебсайта на компанията. „В това се превърна Неапол – супермаркет на открито за северни компании, които идват и вземат части от нашите квартали.“

Някои италиански градове се опитаха да регулират Airbnb, но местните власти твърдят, че ръцете им са вързани без национална подкрепа. Критиците смятат, че правителството на министър-председателя Джорджия Мелони само е усложнило ситуацията.

Капрети отбелязва, че новите закони улесняват обновяването на апартаменти и промяната на предназначението им. Тя посочва закон от 2024 г., насърчаван от министъра на инфраструктурата Матео Салвини, който въвежда мерки за опростяване на строителството и градското планиране.

Правителството на Мелони също оспори закон в Тоскана, който позволява на общините да определят зони с ограничения за краткосрочни наеми. Централното правителство твърди, че това ограничава свободата на бизнеса и конкуренцията.

„Все още няма национален закон за краткосрочните наеми и това е проблем за местните власти“, казва Капрети. „Истинските решения могат да се вземат само на национално ниво.“

Според някои експерти туризмът няма да е толкова силен завинаги, което също представлява риск за местните бизнеси, които зависят изцяло на него. Резултатът е град, в който няма място за местните, но които зависят изцяло от нещото, което ги изтласква от жилищата им.  

Източник: Politico    
