„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

Л еонардо ди Каприо запазва мълчание около своя вирусен момент от церемонията по връчването на наградите "Златен глобус" през 2026 година, пише PEOPLE.

Актьорът беше уловен от камерите да прави силно анимирани изражения и да се смее по време на разговор с човек, който не се виждаше в кадър, по време на церемонията по-рано този месец. Официалният TikTok профил на „Златен глобус“ публикува видеото, което за кратко време се превърна в хит.

Малко след като на 22 януари получи номинация за "Оскар" за най-добър актьор за ролята си във филма „Битка след битка“ – осмата му номинация за престижната награда до момента – 51-годишният Ди Каприо заяви пред Deadline, че е разговарял с „приятел“, без да навлиза в подробности.

„Беше насочено към приятел, но в края на краищата, кой знае дали този друг човек, с когото разговарях, иска дори да спомена името му?“, каза той пред изданието. "Така че, както казва главният герой в "A Bronx Tale", аз не съм доносник."

Колежката на Ди Каприо от „Битка след битка“ – Теяна Тейлър – по-рано сподели пред Access Hollywood, че двамата са се „забавлявали“, обсъждайки как дъщерите ѝ Джуни (10 г.) и Ру (5 г.) обожават филма на Netflix „KPop Demon Hunters“. Тогава тя призна, че „не е знаела, че целият този момент е заснет“. По-късно обаче, в The Tonight Show, Тейлър разкри, че впоследствие е осъзнала, че Ди Каприо е разговарял с друг човек във вирусния клип.

„Попитах го: „Не можеш да говориш с мен, на мен ли говореше?“ Защото вече казах на хората, че говориш с мен. Така че очевидно той е провел два разговора за K-Pop Demon Hunters онази вечер, така че K-Pop Demon Hunters беше в устата му цяла нощ“, пошегува се Тейлър в разговор с водещия Джими Фалън.

„Изпитах малко приятелска ревност и казах: Аз бях като: „С кого още дъвчеш невидимата си дъвка?“ Той дори не си спомняше с кого е говорил. Каза: „Дори не знам.““

По време на рекламната пауза на „Златен глобус“ Ди Каприо беше забелязан да осъществява зрителен контакт с човек наблизо, да сочи към него и сякаш беззвучно да казва: "Гледах те, когато се появи това нещо с K-Pop, и ти каза: "Това ли е — кой е това?""

След това актьорът избухна в смях, докато продължаваше разговора си със своя колежка, която не се появява във видеото, споделено от репортера на „Ню Йорк Таймс“ Кайл Бюканън.

Something has activated Leonardo DiCaprio during this commercial break pic.twitter.com/TWPf1S9OMw — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 12, 2026

„Битка след битка“ спечели четири награди „Златен глобус“, включително за най-добър филм (мюзикъл или комедия), както и отличието за Тейлър за изпълнението ѝ в ролята на Перфидия Бевърли Хилс. Двете актриси са сред номинираните и за наградите на Гилдията на актьорите за 2026 година, които ще се състоят на 1 март, като филмът има общо шест номинации.

В четвъртък сутринта бяха обявени и допълнителни номинации за трилъра, режисиран от Пол Томас Андерсън. Лентата получи признание за най-добър филм, за най-добър актьор в поддържаща роля за Бенисио дел Торо и Шон Пен, за най-добра актриса в поддържаща роля за Тейлър, както и за режисурата на Андерсън и още категории.

Номинацията е важен етап в кариерата на Ди Каприо, който вече се нарежда сред малцината актьори с поне седем номинации за „Оскар“, редом до имена като Ингрид Бергман, Джеф Бриджис, Ричард Бъртън, Робърт Дювал, Джейн Фонда, Дъстин Хофман и Кейт Уинслет.

Leonardo DiCaprio refuses to reveal ‘friend’ he was talking to in viral Golden Globes clip https://t.co/NC0TDypbcL pic.twitter.com/odOu8bET3m — Page Six (@PageSix) January 23, 2026

„Това е най-големият комплимент за този филм“, каза Ди Каприо пред Deadline по повод номинациите. „Тъй като самият аз съм гледал филма по този начин многократно, чувствам, че това е доказателство за невероятното количество мисъл, което Пол е вложил в тази история.“

„За мен това наистина е оригинално кино и един изключително многостранен свят, посветен на тема, която е толкова актуална за света, в който живеем – с цялото му объркване, враждебност и екстремизъм“, продължи актьорът. „Пол направи един от онези филми, с които ще се гордея, когато се връщам назад.“