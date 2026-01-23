Любопитно

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

„Кой знае дали този човек, с когото разговарях, иска изобщо да споменавам името му?“, пошегува се звездата след последната си номинация за „Оскар“ и запази мълчание около своя вирусен разговор от церемонията на Златните глобуси

23 януари 2026, 10:43
„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси
Източник: Getty Images

Л еонардо ди Каприо запазва мълчание около своя вирусен момент от церемонията по връчването на наградите "Златен глобус" през 2026 година, пише PEOPLE.

Актьорът беше уловен от камерите да прави силно анимирани изражения и да се смее по време на разговор с човек, който не се виждаше в кадър, по време на церемонията по-рано този месец. Официалният TikTok профил на „Златен глобус“ публикува видеото, което за кратко време се превърна в хит.

@goldenglobes Enjoy 30 seconds of Leonardo DiCaprio #GoldenGlobes ♬ original sound - Golden Globes

Малко след като на 22 януари получи номинация за "Оскар" за най-добър актьор за ролята си във филма „Битка след битка“ – осмата му номинация за престижната награда до момента – 51-годишният Ди Каприо заяви пред Deadline, че е разговарял с „приятел“, без да навлиза в подробности.

„Беше насочено към приятел, но в края на краищата, кой знае дали този друг човек, с когото разговарях, иска дори да спомена името му?“, каза той пред изданието. "Така че, както казва главният герой в "A Bronx Tale", аз не съм доносник."

Колежката на Ди Каприо от „Битка след битка“ – Теяна Тейлър – по-рано сподели пред Access Hollywood, че двамата са се „забавлявали“, обсъждайки как дъщерите ѝ Джуни (10 г.) и Ру (5 г.) обожават филма на Netflix „KPop Demon Hunters“. Тогава тя призна, че „не е знаела, че целият този момент е заснет“. По-късно обаче, в The Tonight Show, Тейлър разкри, че впоследствие е осъзнала, че Ди Каприо е разговарял с друг човек във вирусния клип.

„Попитах го: „Не можеш да говориш с мен, на мен ли говореше?“ Защото вече казах на хората, че говориш с мен. Така че очевидно той е провел два разговора за K-Pop Demon Hunters онази вечер, така че K-Pop Demon Hunters беше в устата му цяла нощ“, пошегува се Тейлър в разговор с водещия Джими Фалън.

„Изпитах малко приятелска ревност и казах: Аз бях като: „С кого още дъвчеш невидимата си дъвка?“ Той дори не си спомняше с кого е говорил. Каза: „Дори не знам.““

По време на рекламната пауза на „Златен глобус“ Ди Каприо беше забелязан да осъществява зрителен контакт с човек наблизо, да сочи към него и сякаш беззвучно да казва: "Гледах те, когато се появи това нещо с K-Pop, и ти каза: "Това ли е — кой е това?""

След това актьорът избухна в смях, докато продължаваше разговора си със своя колежка, която не се появява във видеото, споделено от репортера на „Ню Йорк Таймс“ Кайл Бюканън.

„Битка след битка“ спечели четири награди „Златен глобус“, включително за най-добър филм (мюзикъл или комедия), както и отличието за Тейлър за изпълнението ѝ в ролята на Перфидия Бевърли Хилс. Двете актриси са сред номинираните и за наградите на Гилдията на актьорите за 2026 година, които ще се състоят на 1 март, като филмът има общо шест номинации.

В четвъртък сутринта бяха обявени и допълнителни номинации за трилъра, режисиран от Пол Томас Андерсън. Лентата получи признание за най-добър филм, за най-добър актьор в поддържаща роля за Бенисио дел Торо и Шон Пен, за най-добра актриса в поддържаща роля за Тейлър, както и за режисурата на Андерсън и още категории.

Номинацията е важен етап в кариерата на Ди Каприо, който вече се нарежда сред малцината актьори с поне седем номинации за „Оскар“, редом до имена като Ингрид Бергман, Джеф Бриджис, Ричард Бъртън, Робърт Дювал, Джейн Фонда, Дъстин Хофман и Кейт Уинслет.

„Това е най-големият комплимент за този филм“, каза Ди Каприо пред Deadline по повод номинациите. „Тъй като самият аз съм гледал филма по този начин многократно, чувствам, че това е доказателство за невероятното количество мисъл, което Пол е вложил в тази история.“

Връчиха Златните глобуси с политически отенък
53 снимки
наградите Златен глобус
наградите Златен глобус
наградите Златен глобус
наградите Златен глобус

„За мен това наистина е оригинално кино и един изключително многостранен свят, посветен на тема, която е толкова актуална за света, в който живеем – с цялото му объркване, враждебност и екстремизъм“, продължи актьорът. „Пол направи един от онези филми, с които ще се гордея, когато се връщам назад.“

Леонардо ди Каприо Златен глобус Вирусен момент Номинация за Оскар Битка след битка Теяна Тейлър Награди Актьор K-Pop Demon Hunters Церемония по награждаване
Последвайте ни

По темата

След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
2 метра по-дълъг от RR Phantom, 4 пъти по-абсурден

2 метра по-дълъг от RR Phantom, 4 пъти по-абсурден

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 14 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 13 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 15 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина писателят Калин Терзийски

Почина писателят Калин Терзийски

България Преди 12 минути

<p>Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп</p>

Костадин Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп

България Преди 22 минути

Настоящият кабинет няма нито морално, нито законово право да прави подобни действия

<p>Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред</p>

Радостин Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред

България Преди 32 минути

Според Радостин Василев, ако се въведат тези броячки и скенери, ще стане пълен хаос в момента на изборите

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Свят Преди 37 минути

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио"

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

Технологии Преди 46 минути

Продължителната сага за бъдещето на TikTok в САЩ намери решение чрез сделка, която включва участие на водещи американски компании и инвеститори и създаване на местна версия на приложението, която ще е с независима инфраструктура

<p>Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър</p>

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

България Преди 52 минути

Ще продължа да бъда до Румен Радев, добави бившият вътрешен министър

Двама пострадали при челен удар край Владая

Двама пострадали при челен удар край Владая

България Преди 1 час

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 1 час

<p>Нейнски: ЕП няма позиция за &quot;Съвета за мир&quot;</p>

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

България Преди 1 час

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

<p>Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за &quot;мъртвите души&ldquo;</p>

Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

България Преди 1 час

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, каза Йорданов

<p>Канада отказа да е в менюто на Тръмп

Марк Карни отвърна на огъня на Тръмп: "Канада не живее заради Съединените щати"

Свят Преди 1 час

Карни очерта посоката на Канада, казвайки, че страната „трябва да бъде фар – пример за свят в морето“ и да не се поддава на авторитаризъм

Бактерии (снимката е илюстративна)

Глобалната заплаха, по-смъртоносна от рак, която никой в Давос не признава

Свят Преди 2 часа

„Една критична точка, която ме тревожи изключително много, е това, което аз наричам следващата пандемия, подпомогната от общественото недоверие“, заяви Ванина Лоран Ледрю, директор „Обществено здраве и правителствени въпроси“ в Institut Merieux и bioMerieux

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп представи "Съвета за мир" по време на Световния икономически форум в Давос

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Любопитно Преди 2 часа

Всички двубои от квалификациите в Световната група можете да гледате по NOVA и NOVA Sport

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

България Преди 2 часа

Едното превозно средство е дърпало другото заради повреда

<p>Санчес към&nbsp;Тръмп:&nbsp;Оценяваме поканата, но ще я отклоним</p>

Мадрид: Испания няма да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Около 60 правителства бяха поканени да се присъединят, но само малцина от западните съюзници на Вашингтон приеха публично

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Хари Стайлс се завръща на сцената с турне и Шаная Туейн в Лондон

Edna.bg

7 храни, които са по-здравословни, отколкото си мислим

Edna.bg

Десподов се появи на първа страница на испански вестник (СНИМКА)

Gong.bg

5 дни арест за фенове на Брюж в Астана заради шега с Борат

Gong.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения срещу лекаря, оперирал с фалшива диплома

Nova.bg