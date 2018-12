В началото на XXI в. се появиха какви ли не модни тенденции, които милиони тийнейджъри по света следваха.

Както тогава, така и сега модните тенденции се диктуват от хората в шоубизнеса. Певци, актьори, модели и много други.

Именно в края на XX началото на XXI в. бе голямата "поп експлозия", когато в световната музика се появиха редица нови имена, сред които Бритни Спиърс, Кристина Агилера, Джъстин Тимбърлейк, Джесика Симпсън и куп други.

Тази вълна обнови не само музиката, но и създаде модни тенденции.

Безспорно в началото на този век на мода бяха дънките с много ниска талия.

Много момичета обичаха да ги носят, а някои бяха и по-екстравагантни, показвайки част от бельото си над дънките.

Денимът определено бе сериозно застъпен в облеклото на всеки, както и днес, но съчетанията вече са много по-различни.

Почитателите няма как да не си спомнят, че на музикалните награди на MTV през далечната 2001 г. Бритни и Джъстин (които по това време бяха двойка), се появиха заедно на червения килим, облечени от глава до пети... в дънкови дрехи.

Truly blessed to share a birthday with Britney Spears and Justin Timberlake's matching denim outfits. pic.twitter.com/RLELPSHI4s