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На 23 юни отбелязваме Деня на хидратацията

Банкя и Роса създават нова информационна платформа, посветена на хидратацията и ежедневния баланс

23 юни 2026, 13:43
На 23 юни отбелязваме Деня на хидратацията
Източник: Кока-Кола България

Н а 23 юни – Деня на хидратацията – Банкя и Роса дават старт на нова информационна платформа, посветена на темата за хидратацията и ежедневния баланс: https://www.coca-cola.com/bg/bg/offerings/bankia-hydration-challenge.

С тази стъпка компанията надгражда дългосрочните си усилия да насърчи хората да превърнат приема на вода в естествена част от своето ежедневие чрез малки, устойчиви и лесни за следване навици. Тази година като посланик на кампанията се присъединява и журналистът и експерт по публично говорене Деси Стоянова, която ще сподели от личен опит за баланса между натовареното ежедневие, личния живот и малките навици, които могат да ни помагат да се чувстваме по-добре всеки ден.

Източник: Кока-Кола България

Онлайн платформата събира на едно място достъпна и вдъхновяваща информация по темата за хидратацията – интервюта и съвети от водещи експерти в различни области на медицината, сред които проф. д-р Веселка Дулева, д-р Андреа Стефанова, психологът Мирела Владимирова и  кинезитерапевтът Златин Петков, практически идеи за ежедневието и съдържание, свързано с ролята на водата в динамиката на съвременния начин на живот. Платформата ще се развива като пространство за полезно съдържание, съвети и вдъхновение, което поставя фокус върху хидратацията като част от ежедневния баланс и грижата за себе си.

Източник: Кока-Кола България

По повод Деня на хидратацията Банкя и Роса отправят и ново предизвикателство към потребителите – серия от малки ежедневни стъпки и ритуали, които да помогнат хидратацията да стане по-естествена част от деня. От започването на сутринта с чаша вода до навика да носим бутилка със себе си или да си създадем кратка „пауза за хидратация“ в натоварен ден – инициативата показва, че понякога именно малките действия могат да направят най-голямата разлика. „Дълго бях от хората, които знаят, че трябва да пият повече вода, но не го правят. Днес вече не е така – изградила съм навика и той ме води. Започвам деня си с чаша вода и през целия ден винаги имам вода под ръка. От опит съм установила, че когато пия достатъчно вода се чувствам по-добре.“, споделя Деси Стоянова.

Кампанията стъпва и върху данните от националното проучване за хидратацията, проведено през 2025 г. от Ипсос по поръчка на Банкя, което дава по-задълбочена информация за навиците, нагласите и отношението на българите към приема на вода.

Източник: Кока-Кола България

„Данните показват, че макар повечето хора да осъзнават значението на хидратацията, добрите навици често остават на заден план в динамиката на ежедневието – близо една трета от българите признават, че не приемат достатъчно вода, а едва 18% следят стриктно дневния си прием. Именно тези изводи стоят в основата на дългосрочната комуникационна платформа и инициативите на Банкя и Роса, насочени към насърчаване на по-добри и устойчиви навици за хидратация“, споделя Владимир Попов, старши бранд мениджър, Кока-Кола България.

 

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