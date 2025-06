НАСА алармира: Екстремните метеорологични явления се усилват с тревожна скорост

Н ови данни от НАСА разкриват драматично увеличение в интензивността на метеорологичните явления като суша и наводнения през последните пет години. Според проучването тези екстремни събития стават все по-чести, по-продължителни и по-тежки. Данните за миналата година показват, че честотата им е двойно по-висока в сравнение със средните стойности за периода 2003-2020 г., предаде The Guardian.

Стремителният ръст на тези явления изненада изследователите. Те изразяват тревога и учудване от последните наблюдения, получени чрез сателита GRACE на НАСА, който следи промените в околната среда на Земята. Според учените климатичните промени са най-вероятната причина за тази ясно изразена тенденция, макар че интензивността на екстремните събития изглежда нараства дори по-бързо от глобалните температури.

Експерт от метеорологичната служба отбеляза, че увеличаването на екстремните явления е предсказвано отдавна, но сега вече се наблюдава в реалността. Той предупреди, че обществото не е подготвено за подобни метеорологични аномалии, които излизат извън рамките на предишния опит.

