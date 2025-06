НАСА се обединява с Индия, за да изстреля първия по рода си сателит за 1,5 млрд. долара

О т индийския космически център „Сатиш Дхаван“ близо до Ченай ще бъде изстрелян нов спътник, който може да открива промени по земната повърхност с точност до сантиметър, почти в реално време и независимо от времето на деня или метеорологичните условия, пише Sciencealert.

С тегло от почти 3 тона и 12-метрова радарна антена, спътникът NISAR на стойност 1,5 милиарда щатски долара ще проследява земята под краката ни и водата, която тече над и през нея, с безпрецедентна детайлност, предоставяйки ценна информация на фермери, климатолози и екипи за реагиране при природни бедствия.

Само когато условията са подходящи

Сателитите, които заснемат Земята, са безценен научен инструмент от десетилетия. Те предоставят важни данни в много приложения, като например прогнозиране на времето и планиране на реагиране при извънредни ситуации. Те също така помагат на учените да проследяват дългосрочните промени в екосистемите и климата на Земята.

Много от тези спътници за наблюдение на Земята се нуждаят от отразена слънчева светлина, за да заснемат изображения на земната повърхност. Това означава, че те могат да заснемат изображения само през деня и когато няма облачна покривка.

В резултат на това тези спътници са изправени пред предизвикателства навсякъде, където облачната покривка е много често срещана, например в тропическите региони или когато са необходими нощни изображения.

Сателитът NISAR - съвместен проект между националните космически агенции на Съединените щати (НАСА) и Индия (ISRO) - преодолява тези предизвикателства, като използва технология за радар със синтезирана апертура (SAR), за да прави снимки на Земята. Тази технология дава и името на спътника. NISAR е съкращение от NASA-ISRO SAR.

🚨India To Launch $1.5 Billion Joint Earth Mission With NASA In July pic.twitter.com/hLY8gm1nTm