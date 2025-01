НАСА намери доказателства за древни езера на Марс

М арсоходът Curiosity на НАСА изследва червената планета от 2012 г. насам и наскоро откри убедителни доказателства за древни езера с вода на повърхността ѝ. Марсоходът идентифицира малки вълнички – подобни на тези, наблюдавани в пясъчните езерни корита на Земята.

Тези вълнички се образуват вода, задвижена от вятъра и подсказват, че повърхностните води са били в течно състояние, а не замръзнали. Според учените вълните са се образували преди около 3,7 милиарда години.

Марс, четвъртата планета от Слънчевата система, е втората най-малка сред големите планети и е известна със своя червен цвят, причинен от железен оксид в почвата. Въпреки че има прилики със Земята, като долини, вулкани и пресъхнали речни корита, Марс има значително различна атмосфера, неподходяща за дишане, студена и суха повърхност и полярни шапки от въглероден диоксид.

Researchers from @Caltech have identified ancient wave ripples on Mars, indicating the presence of long-gone, ice-free ponds and lakes.



