Най-странните вещи, забравяни от туристи в хотелите

Случвало ли ви се е да забравите някоя лична вещ в хотела си след ваканция? Вероятно... Служители на голяма британска хотелска верига направиха списък с най-странните неща, които туристите забравят в стаите.

Сред най-често забравяните от гостите вещи са четки за зъби и зарядни устройства за мобилни телефони, пише Mirror.

През 2019 година този списък обаче бива попълнен и от 1,5-метрова фигура на еднорог, изработена от цветя, сватбено сари, украсено със скъпоценни камъни, както и гигантска лъскава луна, послужила за фон на сватбените снимки.

Един от посетителите забравил урната с праха на баща си, а друг пък ценно семейна реликва – 65-годишно дърво, бонсай.

