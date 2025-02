Най-странните ковчези в света: Самолет, риба или люта чушка? (СНИМКИ)

В някои култури погребенията са празник на живота на покойния, с шумна и весела церемония и с все по-популярните дизайнерски ковчези - ярки и шарени произведения на изкуството, които отразяват личността и страстите на покойника, понякога дори с нотка хумор.

В Гана се смята за голяма чест да си погребан в уникален и различен ковчег, а един дърводелец в Акра сбъдва всяко желание и идея.

Грамадна риба, кутия цигари, люта чушка или дори автобус - всичко е възможно.

Според Ерик Адженти Ананг, 33-годишения директор на работилницата, дизайнът обикновено е вдъхновен от професията или хобитата на починалия.

„Ако са били фермери, семейството може да избере ковчег във формата на културата, която са отглеждали. Ако са правили какао, ковчегът може да бъде шоколадово блокче.“

Утеха чрез креативност

Kane Kwei Carpentry Workshop in Ghana creates “fantasy coffins” – an ear of corn for a farmer, a fish for a fisherman, or even a pineapple. pic.twitter.com/7eu1IW9tnS — Quite Interesting (@qikipedia) April 17, 2017

Изборът на ковчег често се превръща в емоционален процес за близките, помагайки им да намерят утеха.

„Винаги е забавно да обсъждам с тях. Когато дойдат, усещането е тъжно, но аз се опитвам да внеса малко хумор. И винаги включвам децата“, каза Ананг.

След като дизайнът е избран, Ананг и неговият малък екип от стажанти-дърводелци започват работа. Създаването на един ковчег може да отнеме месец или повече.

Суеверие или занаят?

guys look at these fancy coffins in ghana pic.twitter.com/5sApukUoU5 — inkferatu (@broiledink) July 27, 2020

Въпреки че ковчезите му носят позитивна енергия, Ананг признава, че мнозина свързват работата му със суеверия и страхове.

„Хората вярват във всякакви суеверия за смъртта - време, в което не трябва да си в студиото, не трябва да седиш на работното място.", сподели Ананг. "Но аз просто работя с дърво, лепило и пирони.“

Семейна традиция

Awesome Houston Funeral museum. My favorite exhibit are these coffins from Ghana! pic.twitter.com/BnfsfRhNfh — Emma Buntrock-Muller (@EmmaOfTheImpact) August 16, 2021

Работилницата води началото си от дядото на Ананг и е част от семейна традиция, която той иска да запази.

„Това е традиция, която трябва да продължа. Тя е сравнително млада – само на около 60 години.“

Но визията му излиза отвъд погребенията – Ананг мечтае ковчезите му да се превърнат в експонати в музеи и галерии.

Културен сблъсък: Водка в крематориум

I once saw a coffin shaped into a helicopter in Ghana so i did a little research and turns out its a thing.



Take a look at these caskets. pic.twitter.com/t1yTbCrUC2 — MotherOfPassports (@WinnieRioba) April 17, 2020

Не всички обаче приемат нестандартните му ковчези с ентусиазъм. Докато в Гана това се смята за чест, в други култури реакциите могат да бъдат смесени.

През 2011 г., докато работел в крематориум в Русия, Ананг създал ковчег във формата на бутилка водка, вдъхновен от големия брой жертви на алкохолизъм.

„Получихме както отрицателни, така и положителни реакции. В Гана е чест да си погребан в ковчег по поръчка, но за Русия беше нещо напълно ново.“

Бъдещето на цветните ковчези

Coffins in Ghana...make a choice cuz by june di3😂😂🤸🏻‍♂🤸🏻‍♂💔 pic.twitter.com/BtEXoj7VWi — Richmond (@richmondboahen5) May 20, 2020

Въпреки различните мнения, търсенето на уникални ковчези продължава да нараства.

„Преди няколко години никой не би искал да бъде погребан в кутия цигари или бутилка бира. Но с течение на времето хората все повече искат да напуснат този свят по уникален начин“, разказа Ананг.

„Хората искат да си отидат със стил.“

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcas