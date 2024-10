Най-смъртоносният ден в човешката история е бил невъобразимо ужасен

К ато цяло 23 януари 1556 г. е бил доста гаден ден. Според повечето сведения на тази съдбовна дата са били погубени повече човешки животи, отколкото на който и да е друг ден в историята, като по-голямата част от тези смъртни случаи са настъпили в провинция Шаанси в северозападен Китай.

Виновник за това е огромно земетресение, причинено от приплъзването на разломите Вейнан и Хуашан. Епицентърът му е близо до град Хуасян, като се предполага, че трусът е отнел живота на 830 000 души.

Разбира се, никой не знае точния брой на загиналите и колко души са издъхнали в деня на бедствието. Според някои данни около една трета от жертвите са били убити от падащи сгради, срутващи се пещерни жилища и свлачища непосредствено след земетресението, а останалите са издъхнали от болести и глад през следващите седмици.

