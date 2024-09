Повече от 100 убити при неуспешно бягство от централния затвор в ДР Конго

О питът на затворници да избягат от строго охраняван затвор в столицата на Демократична република Конго Киншаса е довел до смъртта на 129 души, твърдят властите.

Министърът на вътрешните работи Шабани Луку каза, че 24 затворници са починали от огнестрелни рани след предупредителни изстрели в ранните часове на понеделник сутринта. Повечето от останалите са починали от задушаване в резултат на смазване по време на бягството oт затвора Макала.

Въпреки съобщенията за масови жертви, появили се в понеделник, правителството първоначално каза, че само двама души са загинали.

Преди седем години най-малко 4000 затворници избягаха от същия затвор - най-големият в страната.

В понеделник хората, живеещи близо до затвора, казаха, че са чули изстрели, но опитите на журналисти да стигнат до мястото бяха осуетени от полицаи, които бяха блокирали достъпа до района.

"Имаше изстрели от 01:00 или 02:00 сутринта и до около 05:00 часа", каза Дади Сосо, който живее близо до затвора, пред информационната агенция AFP.

"Имаше смъртни случаи и има хора, които избягаха", каза той.

Видеоклипове, споделени от затвора в понеделник, но непотвърдени от BBC, показват безжизнени тела на пода, както и хора, които викат за помощ.

Луку публикува видео в X, бивш Twitter, около 24 часа след опита за пробив, признавайки мащаба на инцидента и броя на загиналите.

The prison hospital and its administrative building were on fire, a prison official told Reuters on Monday morning, noting that documents may have been destroyed.



