Помните ли "най-секси престъпника" Джеръми Мийкс? Вижте живота му след славата и затвора

Ж ивотът на Джеръми Мийкс претърпя драматична промяна, след като полицейската му снимката му обиколи интернет преди 11 години.

На 18 юни 2014 г. той е арестуван по обвинение в притежание на огнестрелно оръжие, съобщава CBS News. Полицейското управление в Стоктън публикува снимката му, която веднага привлече вниманието онлайн.

Мийкс, скоро наречен от интернет „горещият престъпник“, чакаше процеса и присъдата си, докато лицето му обикаляше социалните мрежи.

Where Is 'Hot Felon' Jeremy Meeks Now? All About His Life 11 Years After His Mugshot Went Viralhttps://t.co/Jrm0qOeO7Z