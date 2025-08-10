Любопитно

Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Нашата коса и нокти непрекъснато растат, но не с постоянна скорост

10 август 2025, 14:40
Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?
Източник: iStock

Н ашата коса и нокти непрекъснато растат, но не с постоянна скорост – всъщност всичко, от хормоните ни, през храненето, възрастта до генетиката, може да влияе на това колко бързо растат, пише iflscience.

Но как стои въпросът с нещо, което няма пряка връзка с нашето тяло? Как стои въпросът със сезона?

Може би сте чували, че косата и ноктите растат по-бързо през лятото. Не звучи съвсем логично, тъй като именно тогава имаме най-малка нужда от допълнително покритие, но дали е вярно? Отговорът, може би изненадващо, е… да, донякъде.

Расте ли косата по-бързо при топло време?

По същество, има някои доказателства за това, но те не са убедителни.

Има малки проучвания, които например показват, че растежът на брада е най-бърз през топлите месеци и че количеството на падащата коса е най-високо в края на лятото. Въпреки това, това не е достатъчно, за да се докаже категорично това твърдение.

 „Възможно е топлината да причинява общо увеличение на кръвния поток, което повишава циркулацията,“ казва Робин Гмайрек, сертифициран дерматолог в Park View Laser Dermatology, пред Bustle през 2020 година.

„Това от своя страна увеличава количеството хранителни вещества и фактори за растеж, доставяни до космения фоликул.“ … Има обаче едно уточнение. Според наличните данни максималната скорост на увеличения растеж на косата е до около 60% по-бърза от минималната – и това звучи много, но трябва да помним, че основната скорост на растеж на косата е по-малко от половин милиметър на ден. С други думи, дори и косата ви да расте по-бързо през лятото, разликата няма да е толкова забележима.

Ако все пак ви се струва, че забелязвате разлика, вероятно това се дължи на страничен ефект от лятото. „Мисля, че тъй като хората носят по-малко дрехи, а много жени си бръснат части от тялото, които са на показ, те са много по-наясно с всеки растеж. Дори и милиметър-два“ казва Гмайрек. 

Растат ли ноктите по-бързо при топло време?

При ноктите картината е по-ясна: да, ноктите растат по-бързо през лятото, отколкото през зимата – или поне трябва.

Това може отчасти да се обясни със същата причина като при косата – повишен кръвен поток – но има някои индикации, че картината е по-сложна. „Има разлики между пръстите,“ казва Лорънс Нортън, тогава клиничен професор по дерматология в Медицинския университет в Бостън, пред New York Times обратно през 1988 г. „Средният и безименния пръст обикновено растат малко по-бързо от кутрето и палеца.“ … По същия начин, ноктите на дясната ви ръка вероятно растат по-бързо от тези на лявата – освен ако не сте левичар, в който случай може да е обратното – а наранените пръсти или тези, които преминават през период на болест, могат значително да забавят растежа на ноктите.

Всичко това го знаем благодарение на един-двама души със странни дългогодишни интереси към изследването на растежа на ноктите. Започвайки от 1941 година, лекар на име Уилям Бийн започва може би най-дългосрочното самостоятелно проучване по темата: всеки месец той издрасква линия в началото на нокътя си и всеки месец, по същото време, измерва точно колко разстояние са преместили предишните драскотини.

През повече от четири десетилетия наблюдения Бийн открива множество любопитни факти, свързани с ноктите: травмите и петната обикновено просто израстват с нокътя; той открива, че заушка забавя растежа почти до спиране, докато грипът не е толкова драматичен. Той също така документира рязко забавяне на растежа на ноктите след 40-годишна възраст – не постепенно намаляване, а рязко спиране, което описва с поетичен израз: „Сивеенето на косата, по-бавният темп на бягане, ходене или изкачване на стълби, пристрастяването към очила с двуфокусни стъкла на 55-годишна възраст, стоят в контраст с ясната и окончателна памет в намаляващия темп на растеж на ноктите,“ пише той през 1974 г.

„Ако човек забрави променящата се база и се съсредоточи върху абсолютната скорост на растеж, можеше да заключи, че последните три години са били по-лоши и от заушката,“ шегува се той.

Но ето нещо странно: за разлика от повечето проучвания преди него, Бийн не открива сезонна разлика в скоростта на растеж на ноктите си. През десетилетията на изследването му той не забелязва промени, свързани с топлина, география или физическа активност – дори когато признава, че има „добри доказателства“ в подкрепа на такива промени.

Тогава защо казваме, че ноктите трябва да растат по-бързо при топло време, ако Бийн никога не е открил такъв ефект? И защо той самият му е вярвал? Подобно на начина, по който преобразихме формата на устата си с мека храна, Бийн смятал, че може би сме се „еволюирали“ извън този естествен модел.

„Никога не съм наблюдавал сезонна тенденция, въпреки че методът беше достатъчно точен, за да я открие,“ пише той в своята статия от 1963 г.

Заключението

Следващия път, когато някой ви попита дали косата и ноктите наистина растат по-бързо през лятото, или просто си го въобразяват, ще знаете какво да кажете. Да, техният растеж се ускорява – но ако прекарвате нормално време на закрито, вероятно усещането ви за това е донякъде въображаемо.

Източник: iflscience    
Растеж на косата Растеж на ноктите Сезонен растеж Лято Човешко тяло Фактори за растеж Научни изследвания Кръвообращение Възраст Дерматология
Последвайте ни

По темата

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

Украйна: Отвоювахме село Безсаливка в Сумска област

Украйна: Отвоювахме село Безсаливка в Сумска област

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

България Преди 1 час

Във Варна се проведе церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

България Преди 1 час

Близо 58% от домакинствата се очаква да получат пари обратно

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

България Преди 2 часа

"С некоректно, популистко и внушаващо неистини говорене държавният глава всява раздор в обществото", посочва той

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте старта на риалити формата в понеделник от 21:00 ч. по NOVA

Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

България Преди 3 часа

Огънят пламна в събота в близост до автоморга

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

България Преди 3 часа

"По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани", се посочва в нея

<p>Тайните на фамилия Живкови: Говори&nbsp;един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови</p>

Тайните на фамилия Живкови: Говори Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови

България Преди 4 часа

Вижте какво разказа той в специално интервю за NOVA

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Свят Преди 4 часа

По-рано македонските власти обявиха, че е открито тялото на 52-годишен мъж

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

България Преди 5 часа

Обект на акцията е селскостопанският пазар в град Раковски

И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

България Преди 5 часа

Бедственото положение в Сунгурларе остава в сила

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Любопитно Преди 6 часа

Заключителната изява ще бъде на централната сцена

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

Любопитно Преди 7 часа

Тя кацна успешно край бреговете на Калифорния

<p>Тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски - възможна ли е</p>

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Свят Преди 7 часа

Кремъл обаче изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски

<p>Храните, които могат да причинят сериозни хронични заболявания</p>

Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания

Любопитно Преди 7 часа

Известно е кои храни трябва да се консумират с повишено внимание

<p>Протести в Израел срещу плановете на Нетаняху за Газа</p>

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Свят Преди 8 часа

Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от "Хамас"

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Любопитно Преди 8 часа

Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Най-кратката притча за щастието и неговата цена

Edna.bg

Август носи успех за тези четири зодии

Edna.bg

Саутхемптън се прицели в арменски национал

Gong.bg

Тежък удар за Бетис: Иско се контузи, аут е за 3 месеца

Gong.bg

Оранжев код за опасни жеги в над половин България в понеделник

Nova.bg

Започва изпращането на изравнителните сметки за парно и топла вода в София

Nova.bg