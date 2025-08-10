Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Н ашата коса и нокти непрекъснато растат, но не с постоянна скорост – всъщност всичко, от хормоните ни, през храненето, възрастта до генетиката, може да влияе на това колко бързо растат, пише iflscience.

Но как стои въпросът с нещо, което няма пряка връзка с нашето тяло? Как стои въпросът със сезона?

Може би сте чували, че косата и ноктите растат по-бързо през лятото. Не звучи съвсем логично, тъй като именно тогава имаме най-малка нужда от допълнително покритие, но дали е вярно? Отговорът, може би изненадващо, е… да, донякъде.

Расте ли косата по-бързо при топло време?

По същество, има някои доказателства за това, но те не са убедителни.

Има малки проучвания, които например показват, че растежът на брада е най-бърз през топлите месеци и че количеството на падащата коса е най-високо в края на лятото. Въпреки това, това не е достатъчно, за да се докаже категорично това твърдение.

„Възможно е топлината да причинява общо увеличение на кръвния поток, което повишава циркулацията,“ казва Робин Гмайрек, сертифициран дерматолог в Park View Laser Dermatology, пред Bustle през 2020 година.

„Това от своя страна увеличава количеството хранителни вещества и фактори за растеж, доставяни до космения фоликул.“ … Има обаче едно уточнение. Според наличните данни максималната скорост на увеличения растеж на косата е до около 60% по-бърза от минималната – и това звучи много, но трябва да помним, че основната скорост на растеж на косата е по-малко от половин милиметър на ден. С други думи, дори и косата ви да расте по-бързо през лятото, разликата няма да е толкова забележима.

Ако все пак ви се струва, че забелязвате разлика, вероятно това се дължи на страничен ефект от лятото. „Мисля, че тъй като хората носят по-малко дрехи, а много жени си бръснат части от тялото, които са на показ, те са много по-наясно с всеки растеж. Дори и милиметър-два“ казва Гмайрек.

Nails grow faster in warm weather than they do in cold weather. pic.twitter.com/9JglbTm5bC — know (@Know) January 8, 2017

Растат ли ноктите по-бързо при топло време?

При ноктите картината е по-ясна: да, ноктите растат по-бързо през лятото, отколкото през зимата – или поне трябва.

Това може отчасти да се обясни със същата причина като при косата – повишен кръвен поток – но има някои индикации, че картината е по-сложна. „Има разлики между пръстите,“ казва Лорънс Нортън, тогава клиничен професор по дерматология в Медицинския университет в Бостън, пред New York Times обратно през 1988 г. „Средният и безименния пръст обикновено растат малко по-бързо от кутрето и палеца.“ … По същия начин, ноктите на дясната ви ръка вероятно растат по-бързо от тези на лявата – освен ако не сте левичар, в който случай може да е обратното – а наранените пръсти или тези, които преминават през период на болест, могат значително да забавят растежа на ноктите.

Всичко това го знаем благодарение на един-двама души със странни дългогодишни интереси към изследването на растежа на ноктите. Започвайки от 1941 година, лекар на име Уилям Бийн започва може би най-дългосрочното самостоятелно проучване по темата: всеки месец той издрасква линия в началото на нокътя си и всеки месец, по същото време, измерва точно колко разстояние са преместили предишните драскотини.

През повече от четири десетилетия наблюдения Бийн открива множество любопитни факти, свързани с ноктите: травмите и петната обикновено просто израстват с нокътя; той открива, че заушка забавя растежа почти до спиране, докато грипът не е толкова драматичен. Той също така документира рязко забавяне на растежа на ноктите след 40-годишна възраст – не постепенно намаляване, а рязко спиране, което описва с поетичен израз: „Сивеенето на косата, по-бавният темп на бягане, ходене или изкачване на стълби, пристрастяването към очила с двуфокусни стъкла на 55-годишна възраст, стоят в контраст с ясната и окончателна памет в намаляващия темп на растеж на ноктите,“ пише той през 1974 г.

„Ако човек забрави променящата се база и се съсредоточи върху абсолютната скорост на растеж, можеше да заключи, че последните три години са били по-лоши и от заушката,“ шегува се той.

Но ето нещо странно: за разлика от повечето проучвания преди него, Бийн не открива сезонна разлика в скоростта на растеж на ноктите си. През десетилетията на изследването му той не забелязва промени, свързани с топлина, география или физическа активност – дори когато признава, че има „добри доказателства“ в подкрепа на такива промени.

Тогава защо казваме, че ноктите трябва да растат по-бързо при топло време, ако Бийн никога не е открил такъв ефект? И защо той самият му е вярвал? Подобно на начина, по който преобразихме формата на устата си с мека храна, Бийн смятал, че може би сме се „еволюирали“ извън този естествен модел.

„Никога не съм наблюдавал сезонна тенденция, въпреки че методът беше достатъчно точен, за да я открие,“ пише той в своята статия от 1963 г.

Заключението

Следващия път, когато някой ви попита дали косата и ноктите наистина растат по-бързо през лятото, или просто си го въобразяват, ще знаете какво да кажете. Да, техният растеж се ускорява – но ако прекарвате нормално време на закрито, вероятно усещането ви за това е донякъде въображаемо.