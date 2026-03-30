Наистина ли има втори Сфинкс под пирамидите в Гиза? Отговарят археолозите

Т върденията, че втори, масивен Сфинкс е заровен под пясъците на платото Гиза в Египет, станаха вирусни в онлайн пространството, привличайки десетки милиони гледания в социалните мрежи и таблоидните заглавия.

Теорията, разпространена от Daily Mail и широко споделяни публикации в X, предполага, че усъвършенствани радарни сканирания са разкрили скрит „близнак“ монумент и подземна „мегаструктура“ под пирамидите. Но археолози и експерти по Египет казват, че доказателствата не подкрепят тези заключения.

Твърдението

Твърдението се основава на изявления на италианския изследовател Филипо Бионди и негови сътрудници, които заявяват, че радарни сканирания, базирани на сателити, и геометрични съвпадения показват наличието на втори Сфинкс, заровен под голям пясъчен хълм на платото Гиза.

Това се базира на изображение върху древната „Стела на съня“ – каменна плоча, поставена между лапите на Големия сфинкс около 1400 г. пр.н.е., която изглежда изобразява две фигури на сфинксове.

Според Бионди, радарните данни показват вертикални шахти и хоризонтални проходи под пясъчния хълм, които отразяват характеристики, открити под съществуващия Голям сфинкс. Той заявява, че е „около 80%“ уверен, че структурата може да е втори Сфинкс и част от много по-голям подземен комплекс.

Историята отново привлече внимание, след като Daily Mail публикува статия, предполагаща, че изследователи са „засекли“ или „открили“ втори Сфинкс, като една вирусна публикация в X събра около 10 милиона гледания.

Фактите

Няма потвърдени археологически доказателства, че втори Сфинкс съществува под платото Гиза. Не са провеждани разкопки, няма рецензирано научно изследване, което да потвърждава тези твърдения, а египетските власти не са одобрили или обявили подобно откритие.

Множество египтолози и експерти по геофизика отхвърлят твърденията като неподкрепени или основани на неправилно тълкуване на данни от дистанционни изследвания.

Захи Хавас, бивш министър на антиките на Египет, отхвърли подобни твърдения, заявявайки, че районът около пирамидите и Сфинкса е бил обстойно изследван и разкопаван в продължение на десетилетия, без да се открие нещо, наподобяващо втори монумент. Той определи твърденията за подземна мегаструктура като „измислици“, лишени от научна основа.

„Слуховете, предполагащи наличието на колони под пирамидата на Хафра, са нищо повече от измислици, разпространявани от хора без експертиза в древноегипетската цивилизация или историята на пирамидите“, каза Хавас.

Експертите също предупреждават, че радарните и сателитните техники, на които се позовават изследователите, не могат надеждно да откриват детайлни структури на заявените дълбочини. Георадарът и свързаните с него методи обикновено разкриват обекти само на няколко метра под повърхността, а не масивни изсечени монументи, заровени десетки или стотици метри под плътния варовик.

Що се отнася до „Стелата на съня“, водещите египтолози тълкуват нейните изображения символично, а не като буквална карта или изображение на два реални Сфинкса. Учените отбелязват, че текстът върху стелата не споменава втори Сфинкс, а подобни теории за „двоен Сфинкс“ се разпространяват от десетилетия без достоверни доказателства.

Заключение

Твърдението е невярно.

Макар изследователи да са спекулирали въз основа на непотвърдени интерпретации на радарни данни и символични изображения в древното изкуство, че може да съществува втори Сфинкс, няма потвърдени археологически доказателства в подкрепа на това твърдение.

Експерти в областта на египтологията и геофизиката казват, че цитираните данни не доказват съществуването на заровен Сфинкс, а никакви разкопки или рецензирани научни изследвания не са потвърдили теорията.

Засега идеята за втори Сфинкс под платото Гиза остава спекулация, а не научно откритие.