Начало на Църковната нова година – ето кой празнува

Н а 1 септември православната църква отбелязва начало на Църковната нова година, а православните вярващи почитат и свети Симеон Стълпник, известен като Симеоновден. Това е един от важните църковни празници в България, който съчетава духовност, обичаи и народни вярвания.

Свети Симеон Стълпник бил ревностен християнин, който решил да посвети живота си на Бога чрез пост и молитва. Той се оттеглил в малка колона (стълп) в Сирия и живял на нея с години, като се въздържал от земни удоволствия и посветил дните си на молитва и покаяние.

Празникът на светеца се чества на 1 септември и се свързва с духовната сила, въздържанието и стремежа към близост с Бога. Началото на Църковната нова година символизира обновление на духа и надежда за благоденствие през новия цикъл.

На Симеоновден вярващите посещават църквите, за да запалят свещи и да се помолят за здраве и благоденствие. Според традицията се правят специални водосвети за дома и семейството, които да осигурят закрила и успех през годината.

Народни вярвания и легенди

Местните вярвания свързват Симеоновден със закрилата на семейството и здравето. Смята се, че на този ден човек трябва да се пази от завистници и зло.

Легендите разказват, че светецът има силата да помага на вярващите да се справят с изкушенията и трудностите в живота.

Според народното поверие, ако на Симеоновден времето е хубаво и слънчево, годината ще бъде плодородна, а ако е дъждовно – предстоят трудности.

Кой има имен ден

На Симеоновден имен ден празнуват всички с имената Симеон, Симо, Симона, Симон, както и производни варианти като Симона, Симонка, Мона.