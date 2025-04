Див гъсок тероризира магазин в САЩ

С лужители на мебелен магазин в американския щат Охайо се извиниха за агресията на живееща наблизо див гъсок, пише People.

Канадският гъсок започна да тероризира клиентите в магазин на Ashley, като се нахвърля върху тях пред входа и плаши служителите – разперва криле и удря с клюна си стъклото на вратата. Служителката на магазина Никол Рейс обясни, че гъсокът просто защитава гнездото, където гъската мъти яйца. То пък се намира близо до магазина.

