Милиарди раци изчезват в Аляска и това ще се случи отново

Р ибарите и учените бяха разтревожени, когато през 2022 г. милиарди раци изчезнаха от Берингово море близо до Аляска. Учените обясняват, че причината не е в прекомерния риболов - вероятно шокиращо топлата вода е накарала метаболизма на раците да се ускори и да умрат от глад.

Но ужасяващата им гибел изглежда е само едно от последствията от мащабния преход, който се развива в региона, съобщават учените в ново проучване, публикувано в сряда: Части от Берингово море буквално стават по-малко арктически.

Изследването на Националната океанска и атмосферна администрация установи, че по-топлите условия без лед в югоизточната част на Берингово море - такива, каквито се срещат в субарктическите региони - са приблизително 200 пъти по-вероятни сега, отколкото преди хората да започнат да изгарят затоплящите планетата изкопаеми горива.

"Проучването подчертава колко много се е променила екосистемата на Берингово море в сравнение с това, което е била, дори в рамките на живота на един рибар на снежни раци“, казва Майкъл Лицоу, водещ автор на проучването и директор на лабораторията Кодиак в Аляска към NOAA Fisheries.

Според него „трябва да очакваме още много топли години“, докато истинските арктически условия - студени, ледени, коварни - ще бъдат рядкост.

Снежните раци, студеноводен арктически вид, виреят предимно в райони, където температурата на водата е под 2 градуса по Целзий, въпреки че физически могат да функционират във води с температура до 12 градуса по Целзий.

Морската гореща вълна през 2018 г. и 2019 г. е особено смъртоносна за раците. По-топлата вода е довела до ускоряване на метаболизма на раците, но те не са имали достатъчно храна, за да го поддържат.

Милиарди раци в крайна сметка умират от глад, което опустошава риболовната индустрия на Аляска през следващите години.

Според проучването от сряда снежните раци са търговски ценен вид, чиято стойност достига 227 милиона долара годишно. Лицоу заяви, че индустрията трябва да се адаптира, и то бързо.

„Как ще правим бизнеса си по различен начин, докато този процес става все по-лош за риболова на снежни раци?“ - каза той, като отбеляза, че макар да е „обнадежден“ да се получи възстановяване за кратък период от време, тъй като в региона досега е било студено и са се размножили нови млади снежни раци, той предупреди, че „шансовете са за продължаване на лошите условия“ през следващите години.

Намаляването на числеността на снежните раци в Аляска е сигнал за по-широки промени в екосистемата в Арктика, тъй като океаните се затоплят, а морският лед изчезва. Океанът около Аляска вече става негостоприемен за няколко морски вида, включително червения кралски рак и морските лъвове, твърдят експерти.

