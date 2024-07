Яденето на инвазивни раци може да предотврати увреждането на реките

М ъж, който събира инвазивен вид раци, смята, че яденето им може да предотврати увреждането на реките.

Андрю Лийч лови северноамерикански сигнални раци от река Кенет в Татчъм.

Но промяната в закона на Министерството на околната среда, храните и селските райони (DEFRA) означава, че той вече не може да продава живи раци.

Сега той иска да запознае хората с ползите от консумацията на раци, за да помогне за управлението на популацията и опазването на реките в Обединеното кралство.

Лийч управлява Kennet Crayfish Company и всеки ден изпразва до 150 капана с раци от река Кенет.

Seafood boil tonight on the ol homestead. Crab, shrimp, crawfish, potatoes, corn on the cob, lemon, onion and garlic and hubz homemade Cajun seasoning with some Tony's of course. #HomeCook #AzrielsAcres #FoodDork pic.twitter.com/WdldYQHw0H

Той каза: "Има пазар, вкусът им е фантастичен. Изглеждат доста праисторически, но имат добър вкус, затова и са били отглеждани."

Видът, който прилича на миниатюрен омар, първоначално е донесен в Обединеното кралство преди 50 години, за да бъде отглеждан за европейските пазари.

Когато са пуснати на свобода, популацията им рязко се увеличава, което бавно унищожава живота в реката.

Шарлот Хичмоу от "Действие за река Кенет" обяснява: "Те оказват огромно вредно въздействие, тъй като се заравят в бреговете и това води до ерозия."

"През лятото рибите снасят хайвера си, а раците просто нахлуват в тези гнезда и изяждат всяко яйце, а ако храната им свърши, започват да се изяждат един друг."

"Те вече са на твърде много места и определено не ги искаме повече."

“Yuh like shh shhh tapinice” YES, I DO

but i like money more, so tired or not i was in that kitchen this morning, fave thing I made today.



📸 Family Size Seafood Boil with additional Jonah crab claws, snow crab and lobster pic.twitter.com/lesdCvCqFl