Нудистка пиеса в Париж привлече вниманието.

Въпреки смразяващото име на пиесата „Дворец от лед” публиката също трябва да се раздели със зимните си дрехи. Те гледат фарс, осмиващ хората, които не споделят възгледите им.

„Няма по-добър начин да се смееш от това да се смееш гол”, заяви Седрик Амато, ръководител на парижката нудистка група.

Пиесата е за брат и сестра, които се намират от противоположните страни на социалните възприятия, като това е първото изцяло нудистко представление във френската столица.

The one-off performance of "Nu et Approuvé," or "Naked and Approved," which took place at the Palais des Glaces theater in Paris on Sunday, required all audience members, as well as the actors, to get naked pic.twitter.com/9qbKQjukD2