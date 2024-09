"Run For Your Lives": Iron Maiden обявиха датите за световното си турне

Iron Maiden ще започнат своето световно турне Run For Your Lives на 27 май следващата година в Будапеща, последвано от 27 шоута на стадиони, фестивали и арени в цяла Европа.

Турнето отбелязва 50 години, откакто Стив Харис сформира групата в края на 1975 г. и за да отпразнуват това, на феновете на Maiden е обещан много специален сет лист, обхващащ деветте студийни албума от "Iron Maiden" до "Fear Of The Dark", с най-зрелищния им и сложно шоу завинаги!

IRON MAIDEN ANNOUNCE 'RUN FOR YOUR LIVES' WORLD TOUR 2025/26!



The Run For Your Lives World Tour will kick off on May 27th next year in Budapest followed by 27 stadium, festival & arena shows around Europe. The tour marks 50 years since Steve Harris formed the band in late 1975… pic.twitter.com/0TcfU24CvW