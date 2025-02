Меган Маркъл и Били Айлиш изненадаха тийнейджърка, която загуби всичко при пожарите

М еган Маркъл и Били Айлиш са професионалисти в осъществяването на запомнящи се моменти!

Във вторник, 4 февруари, в Instagram 43-годишната херцогиня на Съсекс разкри, че тя и 23-годишната деветкратна носителка на „Грами“ са се събрали, за да помогнат на тийнейджърка, която е загубила всичко при неотдавнашните пожари в Лос Анджелис.

„Току-що ми казаха, че е пристигнало нещо, което съм чакала“, каза звездата от „С любов, Меган“ в селфи видео, докато развълнувано се разхождаше из дома си.

След като влезе в една стая, тя въздъхна с облекчение, след като видя, че я чака кашон, пълен със стока.

Меган, която е родена и израснала в Лос Анджелис, а сега живее в Монтесито, обясни, че „преди около две-три седмици“ тя и 40-годишният ѝ съпруг принц Хари са били заедно в Алтадена, Калифорния, и са посетили „една общност, в която всички домове са били изпепелени“.

По това време е срещнала майка, която е оглеждала щетите на дома си заедно с 15-годишната си дъщеря.

„Тази майка беше намерила няколко неща и докато разговарях с нея, се обърнах и видях това младо момиче“, каза Меган, визирайки тийнейджърката. „Тя живеела там и майка ѝ сподели с мен, че когато са се върнали да видят къщата си за първи път, т.е. докато се срещахме с тях, единственото, което е търсила в дома си, е тениската от концерта на Били Айлиш, на който наскоро е била“, продължи херцогинята на Съсекс. "В бързината, с която семейството се е евакуирало, тийнейджърката е оставила тениската или в пералнята, или в сушилнята."

Меган обясни: „И, разбира се, сега те виждат, че домът им и пералнята, и сушилнята са изпепелени. Вече ги няма.“

Херцогинята на Съсекс призна, че не познава лично Айлиш, но е помислила кой сред приятелите и контактите ѝ би могъл да я познава.

Тя сподели: „И затова казах: “Не познавам Били Айлиш. Но ще измисля как да ти купя тази тениска. Така че се сетих за всички, които познавам, направих гласово съобщение и казах: „Моля, може ли някой да предаде това съобщение на Били Айлиш? Ето за какво моля.“

