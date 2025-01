Меган и Хари приютяват приятели, принудени да се евакуират от пожарите

М еган Маркъл и принц Хари подкрепят общността в Южна Калифорния на фона на бързо разпространяващите се горски пожари, опустошаващи Лос Анджелис.

40-годишният херцог и 43-годишната херцогиня на Съсекс предлагат своята подкрепа и помощ на засегнатите от горските пожари в Лос Анджелис, които избухнаха във вторник. Над 100 000 жители на Лос Анджелис бяха принудени да се евакуират от пожарите в Палисейдс и Итън, като бушуват и множество по-малки пожари.

Meghan Markle and Prince Harry Open Their Montecito Home to Friends Forced to Evacuate amid Los Angeles Fires https://t.co/DBPMypzuQ9