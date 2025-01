83-годишната Марта Стюарт смуче ягоди и ближе мед в пикантна реклама (ВИДЕО)

М арта Стюарт беше обявена за емблематична, след като смучеше ягоди в нов пикантен видеоклип.

83-годишната звезда може да бъде видяна в клип, който тя сподели в Instagram.

Видеото в стил „капан за жажда“ беше приветствано като „гениално“ и „емблематично“ от феновете - особено когато разбраха, че всичко това е било по неподправена причина. Пикантното видео на Марта всъщност е реклама на MAC Cosmetics.

„Мммм. Сочна, вкусна“, казва тя със съблазнителен глас, докато гледа в обектива на камерата, след което отхапва парче плод.

„Мед, златист кехлибар“, казва след това тя, като взима купичка с мед и го разбърква.

Поставяйки дървената бъркалка до устните си, Марта леко облизва меда от нея с език, като затваря съблазнително очи.

„Прави бъркотия“, казва тя дръзко, преди да отправи внушителен поглед към камерата.

„Червилата на MAC миришат на ванилия“, добави тя, докато държи червило в nude цвят до устните си. След това завършва видеото, като прошепва: „Аз съм Марта Стюарт и нося само MAC.“

Съблазнителната проява на Марта във видеото развълнува критиците, като един дори запита дали това не е с цел популяризиране на OnlyFans.

Martha Stewart, 83, sucks on a strawberry and licks honey in thirst trap MAC ad https://t.co/cVa27tl0vW