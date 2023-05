Времето е спряло: Марта Стюарт зашеметяваща по бански

М арта Стюарт успява да направи фурор с предизивкателната си корица на списание Sports Illustrated, въпреки възрастта си. 81-годишният лайфстайл магнат е едно от четирите момичета на корицата на годишното издание на популярното списание за бански костюми, заедно с Меган Фокс, Ким Петрас и Брукс Надер.

В разговора си с Today's Savannah Guthrie и Hoda Kotb лайфстайл гуруто казва, че е "харесала" снимката на корицата и е "потреперила", когато тя е била обявена.

Martha Stewart is continuing to make her mark -- this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue! See her like never before here https://t.co/BcQZcV7R6j