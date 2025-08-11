"Бъди по-внимателна": Малума спря концерт, за да се скара на майка с бебе

К олумбийската суперзвезда Малума прекъсна концерта си в Мексико Сити през уикенда, за да порицае майка, която е довела бебето си, без да му сложи предпазни слушалки, пише Page Six.
31-годишният певец попита на колко години е бебето, преди да се скара на посетителката на концерта във видеоклип, който се разпространява в интернет.
„Мислиш ли, че е добра идея да водиш едногодишно бебе на концерт, където децибелите са толкова високи?“, попита той. „Това бебе дори не знае какво прави тук.“
„Следващия път защити ушите му или нещо такова. Наистина. Това е сериозно. Това е твоя отговорност“, продължи той.
Малума, който има едногодишна дъщеря, Парис, също каза, че никога не би направил това като баща.
Rapper Maluma stops concert to scold mom for ‘irresponsible’ act with her baby https://t.co/8FzH5QeBqo pic.twitter.com/LQ7bgJU1gA— New York Post (@nypost) August 11, 2025
„Това бебе наистина не иска да е там. Казвам ти го с цялата си любов и уважение, сега, когато съм баща... никога не бих го взел на концерт. Следващия път бъди малко по-внимателна“.
Публиката аплодираше, докато Малума говореше, като изглеждаше, че е съгласна с него.
Малума в момента е на своето +Pretty+Dirty World Tour, което приключва в Росарито, Мексико, в неделя.
Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:— Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025
“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw
Певецът и приятелката му, Сузана Гомес, посрещнаха дъщеря си през март 2024 г.
„На 9 март в 8:23 ч. сутринта се роди любовта на живота ни Парис Лондоньо Гомес“, сподели той в Instagram по това време.
Той също така сподели мило послание до Гомес по това време, пишейки: „Благодаря ти, че изпълни най-голямата ми мечта да бъда баща.“