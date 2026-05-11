Любопитно

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

Световната музикална звезда Малума изненада феновете си навръх Деня на майката с новината, че със Сусана Гомес очакват второ дете. Изпълнителят направи емоционално признание за паническите атаки и трудния път към психическото здраве след раждането на първата му дъщеря

11 май 2026, 13:21
Източник: Getty Images

М алума ще става баща отново!

32-годишният колумбийски изпълнител разкри в неделя (10 май) – ден, в който в много страни се чества Денят на майката – че половинката му Сусана Гомес е бременна с второто им дете. Артистът сподели трогателна черно-бяла снимка, на която той и 2-годишната му дъщеря Парис целуват коремчето на Сусана. Към публикацията той добави само емотикон със синьо сърце.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слуховете за връзката между Малума и Сусана се появиха за първи път през 2020 г., след като бяха забелязани да се държат за ръце, а по-късно същата година двамата официално потвърдиха романса си.

Съвсем наскоро Малума говори откровено за тревожността и паническите атаки, които са го връхлетели, след като за първи път е станал родител.

„След раждането на Парис започнах да получавам панически атаки“, сподели той в подкаста на Оуен Тийл „In Your Dreams“. „Никога преди не бях изпитвал подобно нещо, така че беше голямо изпитание, човече. Ходих при всякакви терапевти. Знаете как е – започваш да чукаш на всякакви врати, за да разбереш кой може да ти помогне най-добре.“

Той отбеляза, че трескаво е търсил „инструменти“, за да се справи със ситуацията.

„Казвах си: ‚По дяволите, трябва ми лек. Може би ще остана в това състояние до края на живота си‘. Това беше най-големият ми страх. Парис тъкмо се беше родила и си представях най-лошите сценарии. Мислех си: ‚Тя ще порасне и когато приятелите ѝ я попитат за баща ѝ, тя ще каже: О, баща ми е толкова тревожен човек, страда много‘“, разказа изпълнителят.

„Беше като огромен товар в главата ми, какъвто никога преди не бях имал. Водих тази битка месеци наред, но слава богу, получих най-добрата възможна помощ. В такива моменти наистина вярвам в ангелите“, продължи Малума. „Хората, които просто се появяват в живота ти и ти помагат да преминеш през всички тези глупости – това беше семейството ми. Сузи, приятелката ми. Родителите ми. Екипът ми. Те ме подкрепяха и ме държаха здраво. Благодарение на тях сега отново съм тук, спокоен в най-добрия етап от живота си. Обичам този период и вече не изпитвам тревожност. Инструментите, които получих от всички тях, ме направиха много дисциплиниран.“

„Всеки божи ден се опитвам да медитирам сутрин. Всъщност го правя всяка сутрин. Тренирам почти всеки ден и се храня здравословно. Опитвам се да правя нещата по правилния начин, а когато го правиш, няма нищо, което да те събори“, допълни той. „Ако си силен човек и работиш за това – а аз го правих почти година и половина – сега можеш да си кажеш: ‚По дяволите, слава богу, че се справих. Излязох от дупката‘. Днес се чувствам смел, чувствам се добре, горд и благодарен.“

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Принцесата на Уелс се появи в изящна визия, съчетавайки модерен дизайн с уникална винтидж шапка от 30-те години. След възстановяването си от рака, Катрин отново е център на вниманието, подготвяйки се за първото си официално посещение в чужбина

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Същевременно руското министерство на отбраната обвини Украйна в нарушаване на прекратяването на огъня

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Посещението не беше обявено предварително от съображения за сигурност

Лекари спасиха Бони Тайлър след внезапно спиране на сърцето в болницата

74-годишната певица е претърпяла сърдечен арест, докато медиците са се опитвали да я събудят от изкуствена кома след спешна операция. В момента тя се бори и с тежка инфекция в болница в Португалия

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

Фишинг съобщенията са от името на институции и куриерски компаниии

Сигурност на цената на едно кафе месечно: Защо застраховаме колите си, но оставяме домовете си на случайността?

Ироничното е, че докато колата губи стойността си с всеки изминал ден, домът е най-ценният ни актив – и финансово, и емоционално

Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада“

Стилистката Лесли Фремар призна, че тя е вдъхновила образа на Емили Блънт. Тя разкрива за напрежението във Vogue, защо е почувствала книгата като предателство и как Анна Уинтур първа я е предупредила, че в романа нейният образ е „най-злият“

Влак помете 72-годишен мъж край гара Дяково

Пострадалият се е движел покрай коловоза, съобщиха от МВР

„Санкциите стигнаха до ботокса му“: Лицето на Путин провокира лавина от въпроси

„Изплашеният и параноичен“ Владимир Путин е изправен пред още повече въпроси относно лошото си здраве, след като беше забелязан с подпухнало и „видимо остаряло“ лице по време на парада за Деня на победата в Москва

Кая Калас и германското правителство реагираха на предложението на Путин за Шрьодер

"Русия няма право да избира посредници за войната в Украйна"

Звезден прах в Антарктида: Ледовете разкриха пътя на Земята през останки от супернова

Учени откриха редки изотопи в ледени ядра на десетки хиляди години, които служат като дневник на Слънчевата система. Находката доказва, че планетата ни преминава през облаци от радиоактивни отломки от мъртви звезди, докато се движи в Галактиката

С 2 промила алкохол: 18-годишен шофьор се блъснал в електрически стълб в Пловдив

Той е в критично състояние след тежката катастрофа

Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

Над 130 роли, хиляди кандидати и дигитална поредица, която ще покаже процеса отвътре

Кабинетът "Радев" внася законопроектите си за цените и съдебната власт

Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата

Спрете да миете тези продукти! Вредно е за здравето

Някои продукти не стават по-чисти след контакт с вода, а напротив – могат да разпространят бактерии из кухнята или да загубят качество

Проверяват зам.-министър в МОН за конфликт на интереси по проекти „Еразъм+“

Сигналите са свързани с оценки на 12 проекта за над 1,6 млн. евро

