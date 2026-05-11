"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

М алума ще става баща отново!

32-годишният колумбийски изпълнител разкри в неделя (10 май) – ден, в който в много страни се чества Денят на майката – че половинката му Сусана Гомес е бременна с второто им дете. Артистът сподели трогателна черно-бяла снимка, на която той и 2-годишната му дъщеря Парис целуват коремчето на Сусана. Към публикацията той добави само емотикон със синьо сърце.

Слуховете за връзката между Малума и Сусана се появиха за първи път през 2020 г., след като бяха забелязани да се държат за ръце, а по-късно същата година двамата официално потвърдиха романса си.

Съвсем наскоро Малума говори откровено за тревожността и паническите атаки, които са го връхлетели, след като за първи път е станал родител.

„След раждането на Парис започнах да получавам панически атаки“, сподели той в подкаста на Оуен Тийл „In Your Dreams“. „Никога преди не бях изпитвал подобно нещо, така че беше голямо изпитание, човече. Ходих при всякакви терапевти. Знаете как е – започваш да чукаш на всякакви врати, за да разбереш кой може да ти помогне най-добре.“

Той отбеляза, че трескаво е търсил „инструменти“, за да се справи със ситуацията.

„Казвах си: ‚По дяволите, трябва ми лек. Може би ще остана в това състояние до края на живота си‘. Това беше най-големият ми страх. Парис тъкмо се беше родила и си представях най-лошите сценарии. Мислех си: ‚Тя ще порасне и когато приятелите ѝ я попитат за баща ѝ, тя ще каже: О, баща ми е толкова тревожен човек, страда много‘“, разказа изпълнителят.

„Беше като огромен товар в главата ми, какъвто никога преди не бях имал. Водих тази битка месеци наред, но слава богу, получих най-добрата възможна помощ. В такива моменти наистина вярвам в ангелите“, продължи Малума. „Хората, които просто се появяват в живота ти и ти помагат да преминеш през всички тези глупости – това беше семейството ми. Сузи, приятелката ми. Родителите ми. Екипът ми. Те ме подкрепяха и ме държаха здраво. Благодарение на тях сега отново съм тук, спокоен в най-добрия етап от живота си. Обичам този период и вече не изпитвам тревожност. Инструментите, които получих от всички тях, ме направиха много дисциплиниран.“

„Всеки божи ден се опитвам да медитирам сутрин. Всъщност го правя всяка сутрин. Тренирам почти всеки ден и се храня здравословно. Опитвам се да правя нещата по правилния начин, а когато го правиш, няма нищо, което да те събори“, допълни той. „Ако си силен човек и работиш за това – а аз го правих почти година и половина – сега можеш да си кажеш: ‚По дяволите, слава богу, че се справих. Излязох от дупката‘. Днес се чувствам смел, чувствам се добре, горд и благодарен.“