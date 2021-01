Лоша новина за феновете на Джеймс Бонд

П ремиерата на следващия филм за Джеймс Бонд се отлага за трети път заради пандемията от коронавирус. Датата за пускането на филма по кината беше отлагана вече два пъти.

Сега новата дата на пускането на филма със заглавие „Няма време да умреш” е 8 октомври. Първоначално той трябваше да се появи по екраните през април 2020 г.

Bond film No Time To Die delayed for third time https://t.co/KwZVpun0kp