Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха, че са двойка

А ктьорът Лоренцо Ламас официално обяви, че има връзка с колежката си Хедър Локлиър. Новината предизвика истинска еуфория сред почитателите им, след като той сподели емоционален и носталгичен пост в социалната мрежа X.

Звездата от 90-те разкри романса им чрез архивна снимка на двамата от издание на списание Playgirl от 1983 г. На кадъра тогавашните млади таланти позират в атрактивни бански костюми, прегърнати и усмихнати. Снимката, направена десетилетия преди настоящите им отношения, е поразително доказателство за това как съдбата понякога описва пълен кръг, пише HELLO!

Лоренцо написа следното: „Преди 100 години. Божията благодат е наистина невероятна. „Любовта е дълготърпелива, любовта е блага... Тя винаги защитава, винаги се доверява, винаги се надява, винаги устоява.“ Коринтяни 13:4–7.“

Искреното послание, придружено от интимния кадър, веднага бе разтълкувано като публично признание за връзката им. Впоследствие представител на актьора потвърди, че двамата действително са заедно.

Според информацията двойката, която сега е съответно на 68 и 64 години, се среща дискретно поне от декември 2025 г. Наскоро те бяха забелязани в Barry's Steakhouse в Лас Вегас в навечерието на Нова година – факт, който допълнително подхрани спекулациите, преди Ламас официално да обяви новината.

Потвърждението идва близо година след като през май 2025 г. Хедър развали годежа си със своята ученическа любов Крис Хайсер след петгодишна връзка. По онова време тя говореше открито за отношенията им, споделяйки: „Аз си казвах: „Ти си моят мъж до края на живота ми, независимо дали ще се оженим или не.“ Сватбата не е толкова важна. Ние сме заедно, обичаме се и се подкрепяме. И наистина това е всичко, което има значение.“

Локлиър, която е най-известна с ролята си в хитовия сериал „Мелроуз Плейс“, има зад гърба си няколко високопрофилни връзки. Тя беше омъжена за рокаджията Томи Лий от 1986 до 1993 г., а по-късно за Ричи Самбора (от 1994 до 2007 г.), с когото имат 28-годишна дъщеря на име Ава. Хедър беше сгодена и за колегата си от „Мелроуз Плейс“ Джак Вагнер в периода 2007–2011 г.

Що се отнася до Лоренцо Ламас, той изгря през 80-те години на миналия век като Ланс Къмсън в „Фалкън Крест“, а по-късно се превърна в световна звезда в ролята на Рено Рейнс в култовия сериал „Ренегат“. Актьорът и продуцент е бил женен шест пъти и е баща на шест деца: Ей Джей, Шейн, Александра, Виктория, Изабела и Патън Ашбрук.

Архивната снимка и емоционалният текст към нея предизвикаха вълна от одобрение сред феновете, които засипаха публикацията с пожелания. „Вие сте прекрасна двойка. Пожелавам ви много щастие!“, написа един потребител, а мнозина други ги определиха като „очарователен тандем“.

Хедър Локлиър остава любимка както на публиката, така и на близките си. Британи Фърлан, настоящата съпруга на Томи Лий, по-рано описа актрисата като „най-добрия и земен човек“, добавяйки: „Тя е просто много готина, мила, подкрепяща и изобщо страхотна мацка.“