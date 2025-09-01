Любопитно

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Игра на чувства и стратегии в новите епизоди на романтичното риалити всеки делничен ден от 21:00 ч.

1 септември 2025, 16:12
Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви"
С трастите в Палата на любовта се нажежават в седмицата на обратите в „Диви и красиви“. Съмнения разкъсват сърцата на участниците в романтичното риалити. Сълзи от мъка и разочарование ще изпълнят очите на една от дамите. Напрежението между някои от двойките ще достигне своята върхова точка. Джулия ще получи неочаквано обяснение в любов, Николай ще поднесе на Ивелина шокираща изненада, Ренета и Асен ще имат нужда да проведат сложен разговор, за да изяснят чувствата си, Елвира и Марио, както и Николай и Евгения ще продължат да се опознават, а Ванеса и Стефан недвусмислено ще демонстрират силните емоции, които изпитват един към друг.

Участниците ще бъдат предизвикани с нова емоционална игра, която ще извади на преден план най-големите им разочарования до момента. Те ще бъдат болезнено откровени дори с риск да наранят някого. В победители ще се превърнат мъжът и жената, които са били най-искрени в отговорите си, а наградата ще им осигури време насаме извън Палата на любовта. Това обаче не е всичко, защото те първи ще се запознаят с новите участници, които ще се впуснат в търсене на любовта.

С наближаването на финала романтичното приключение ще премине в нов етап – церемониите по размяна на гривните на любовта ще променят съдби, защото мъжете и жените ще са равен брой, а състезанията ще бъдат само по двойки.

До какви критични моменти ще доведе играта на откровения? Готови ли са участниците да говорят за моментите, когато са се чувствали най-уязвими и ще видим ли първите искри след влизането на новите играчи?

Не пропускайте да видите в новите епизоди на „Диви и красиви“ – от понеделник до петък в 21:00 ч. по NOVA.

романтично риалити Диви и красиви Палата на любовта любовни драми емоционални игри нови участници гривни на любовта връзки NOVA
