Перфектен синхрон: Брадли Купър и Джиджи Хадид на разходка в Ню Йорк (СНИМКИ)

Д жиджи Хадид и Брадли Купър обичат да си приличат.

Влюбените гълъбчета излязоха на сутрешна разходка в Ню Йорк, съчетавайки се в червено-бели визии.

Хадид носеше бяла тениска и пуловер, увит по диагонал на торса ѝ. Моделът на Victoria's Secret заложи на плътни леки дънки и огромно бяло ватирано яке, което държеше през по-голямата част от сутрешната им разходка. Тя допълни небрежното си облекло с бейзболна шапка и ботуши в сивкаво.

Gigi Hadid and Bradley Cooper match in red for stroll in New York City https://t.co/bX3Q6Nsdcb pic.twitter.com/w90YZ0JttF