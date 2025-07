Летищата биха могли да помогнат на извънземните да открият Земята

Р адарните системи, използвани от граждански летища и военни операции, може неволно да разкриват съществуването на нашата планета на потенциални „извънземни наблюдатели“, съобщава Newsweek.

Това е заключението на проучване, представено на Националната астрономическа среща 2025 на Кралското астрономическо дружество (RAS) в Дърам, Англия.

Изследователите изчислили, че глобални авиационни центрове като международното летище JFK в Ню Йорк и лондонските Хийтроу и Гетуик в Англия биха могли да служат като „технологични подписи“ – или улики за нашето съществуване – за извънземен живот.

„Неволното електромагнитно изтичане“ от летищни радари и военни радарни системи може да бъде „открито на междузвездни разстояния“, отбелязват изследователите.

Ръководителят на изследването и астрофизик Рамиро Саиде от Университета в Манчестър заяви в изявление: „Нашите открития показват, че радарните сигнали – генерирани неволно от всяка планета с напреднали технологии и сложна авиационна система – биха могли да действат като универсален знак за интелигентен живот“.

В своето проучване екипът разглежда как електромагнитното изтичане би могло да изглежда за извънземни, които са на разстояние до 200 светлинни години от Земята, ако разполагат с най-съвременни радиотелескопи като нашия.

(На теория това би показало и докъде бихме могли да стигнем, за да открием извънземни, еволюирали да използват подобно ниво на технологии.)

Изследователите наблюдавали колко видими биха били тези радарни сигнали от близки звезди, като звездата на Барнард и AU Microscopii, като симулирали как сигналите се разпространяват от Земята във времето и пространството.

На по-малко от 6 светлинни години разстояние, звездата на Барнард е „най-близката единична звезда до нашето слънце и най-бързо движещата се“, докато AU Microscopii се намира на по-малко от 32 светлинни години от Земята и е сред най-младите планетарни системи, наблюдавани някога от астрономите, според НАСА .

Изследователите изчислили, че радарните системи на летищата, които наблюдават небето за самолети, изпращат комбиниран радиосигнал от 2x10^ 15 (две, последвани от 15 нули) вата, което е достатъчно, за да бъде уловено на разстояние до 200 светлинни години от телескопи, сравними с телескопа „Грийн Банк“ в Западна Вирджиния.

Ако поставим това разстояние в контекст, най-близкият потенциално обитаем свят извън нашата слънчева система е Проксима Кентавър b, който е на четири светлинни години разстояние и все още би отнел на космически кораб, използващ съвременните технологии, хиляди години, за да стигне до там.

